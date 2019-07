Francisco Javier Bautista Lara Francisco Javier Bautista Lara Historias de robos y violencia en Managua Estas son historias de la vida real en Managua, escuchadas directamente de sus afectados, a todos(a) ellos(as) he recomendado, como una responsabilidad social, interponer la denuncia en la policía para ...

Mar. 25, 2009, 4:51 p.m.