David Quintana David Quintana ¿Qué pasa con el sector forestal nicaragüense? Muchas veces me pregunto: ¿Tendrán que acabarse los bosques naturales para que sea propicio el desarrollo forestal en Nicaragua? Siempre he sostenido, en mi condición de periodista de medio ambiente, ...

Abr. 2, 2009, 9 a.m.