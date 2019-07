Lesli Nicaragua Lesli Nicaragua Lenguaje académico, primer obstáculo de los universitarios “La universidad es un lugar donde se enseña a leer y a escribir”, afirmaba con certera agudeza un famoso escritor. ¡Y cuánta razón tenía! Lo decía no sólo pensando en ...

Abr. 28, 2009, 5:16 p.m.