Letzira Sevilla Bolaños Letzira Sevilla Bolaños De los hospitales escuela… Líbranos Señor Recientemente, con bombos y platillos se anunció en los medios de comunicación que el hospital de la Policía Nacional “Carlos Roberto Huembes” se convertiría, como muchos otros, tanto públicos como ...

Mayo 18, 2009, 4:03 p.m.