Carta a una nación cristiana

Así se titula un librito de Sam Harris que acabo de leer. Su contenido me parece importante y deseo compartirlo; aquí haré una síntesis del mismo.



Aunque Harris se dirige a los cristianos fundamentalistas siento que más bien escribe para los religiosos moderados de cualquier religión, quienes, a diferencia de los otros, podrían ser influenciados por sus palabras.



Los sentimientos religiosos son un rasgo evolutivo que cumplió una función pero que ahora es nocivo para la humanidad (como la tendencia a acumular grasa en el cuerpo). Llegará el día en que las religiones serán cosa del pasado y serán vistas como un estadio pasajero de la humanidad. En países como Noruega, Australia, Canadá, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Japón y el Reino Unido la religión ya está cerca de ser cosa del pasado. Estos países son líderes por su desarrollo y por el porcentaje de sus ingresos dedicados al bienestar social y a ayudar al tercer mundo; en ellos la relación entre los salarios máximos y los mínimos varía entre 13 y 24 a uno (en los EU, país muy religioso, esta relación es de 475 a uno). Estos países están en la lista de los 50 de mayor desarrollo humano según la ONU; los peores 50 son todos extremadamente religiosos.



El ateísmo no es una filosofía ni una visión del mundo sino simplemente no creer algo sin pruebas. No debería existir el término “ateo” así como no existe palabra para designar al que no cree en la alquimia, en la astrología o en que Elvis aún está vivo.



La ética y la moral no provienen de la religión. El comportamiento moral es anterior a la aparición de los libros sagrados hoy venerados; inclusive en algunos animales se observan la compasión, la solidaridad, etc. Más bien los no religiosos son más pacíficos. 93% de los miembros de la Academia de Ciencias de los EU es no creyente pero no comete más crímenes que la población en general.



Los cristianos deberían considerar que:

1. Los creyentes de otras religiones están tan convencidos como ellos de poseer toda la verdad. La historia nos muestra las carnicerías que esto ha producido (incluyendo las matanzas entre cristianos por diferencias teológicas).



2. La Biblia no es fuente de bondad pura como algunos creen. En ella hay muchas prescripciones inmorales (uno debe matar a quien lo invite a servir a otros dioses, lapidar a los herejes, adúlteros…; la esclavitud es normal, uno puede prostituir a sus hijas bajo ciertas condiciones, Dios castiga a inocentes por hechos cometidos por otros, ordena asesinatos, etc.).



3. En la Biblia hay errores evidentes (la ballena es un pez, el sol se “detiene”, los animales fueron creados en su forma actual (esto contradice la evidencia de la evolución e ignora que la inmensa mayoría de las especies que han habitado la tierra ya estaban extintas cuando surgió el ser humano). No hay nada en la Biblia que alguien del siglo I no pudiera haber escrito, como alguna referencia al electromagnetismo, la Internet, el ADN, la edad del universo, etc., como se podría esperar de un Dios Omnisciente (que todo lo sabe).



4. Si Dios es benévolo y a la vez Omnisciente y Omnipotente (que todo lo puede) ¿cómo puede permitir tanto sufrimiento? O no lo sabe todo, o no lo puede todo, o no le importa el sufrimiento.



5. La Biblia es tan confusa que ha servido tanto para justificar a San Francisco de Asís y a Martin Luther King como la quema de herejes durante 500 años por parte de la Santa Inquisición. A los devotos sureños de los EU hubo que arrebatarles a sus esclavos a punta de bayoneta (y se justificaban basados en la Biblia). La confusión es tanta que existen miles de denominaciones cristianas.



6. Los mensajes positivos de la Biblia (“amaos los unos a los otros”) ya estaban contenidos en otros libros anteriores a ella.



7. No se necesitan los mandamientos para que de forma natural las personas rechacen a los asesinos, mentirosos, ladrones y adúlteros, aborrezcan la crueldad y prefieran el juego limpio. Estos son rasgos presentes en todas las culturas.



8. La religión divorcia la moral de la realidad del sufrimiento humano y animal; muchas veces más bien ocasiona sufrimiento (prohibición del uso del condón cuando el SIDA está causando una catástrofe; o la prohibición de la investigación con células madre).



9. La teología es a veces ridícula como cuando en el Vaticano se reunieron 30 teólogos a discutir sobre la existencia del Limbo cuando es obvio que ninguno de ellos puede aportar ninguna evidencia sobre tal cuestión.



10. Si el alma surge en el momento de la concepción: ¿qué sucede cuando luego el embrión se divide para formar gemelos idénticos? ¿se crea un alma extra? ¿qué sucede con el alma adicional en el caso de las quimeras (personas que tienen dos juegos de ADN debido a la fusión de dos embriones en un solo individuo)?



11. En la religión se toman acciones sin pedir pruebas, siempre y cuando la fe en cuestión tenga suficientes adeptos. Se gastan millones en apoyo a las políticas de las iglesias prevalecientes y se ve como normal su cabildeo en asuntos que contradicen las evidencias científicas; pero todos verían como una locura que se hiciera lo mismo para los adoradores de Poseidón, por ejemplo.



12. Parte del sufrimiento actual se debe a odios religiosos, guerras religiosas, tabúes religiosos y desviación de recursos escasos a asuntos religiosos contraproducentes.



13. Las variadas “certezas” religiosas confrontadas unas con las otras bloquean la posibilidad de una civilización mundial viable. Representan para la humanidad un riesgo de conflicto mayor que los creados por la política, el racismo o el tribalismo porque, al igual que éstos, crean un “ellos” contra un “nosotros”, pero en este caso con repercusiones supuestamente eternas. Hoy hay 13 casos de este tipo de conflictos (los no recientes no cabrían en el libro).



14. Las experiencias espirituales y la sensación de bienestar al rezar existen, pero muchos las han tenido pensando en Krishna, Alá, Buda, etc., o al componer música. No se deben mal interpretar y engañarse sobre la naturaleza de la realidad hasta donde las evidencias nos permiten entenderla.



