¡BDF...yo no vivo del vecino!

Durante casi diez años he trabajado en el campo de la Publicidad y he sido docente de esa área en dos universidades del país, donde he compartido con otros docentes y alumnos reflexiones alrededor de la Publicidad y las formas en que ésta se hace.



Uno de los postulados que entrego a mis alumnos es el siguiente: “La Publicidad debe ser propositiva y aspiracional”, ajá, aspiracional en el sentido de que lo presentado en el spot debe llevarnos a trabajar para alcanzar aquello que se nos oferta (no estoy hablando de crear necesidades, olviden ese postulado antiguo). ¿A quién no le gusta usar perfumes caros, o tener un auto de marca, o vestir ropa a la moda y de marca?. Creo que a todos.



Pero para ser aspiracional también se necesita saber enfocar el mensaje y dirigir la comunicación de manera que el discurso sea agradable, entendible y no deformante, sin embargo este último punto casi nunca se cumple y en eso radica una atrocidad de campaña que actualmente tiene en el aire el banco BDF.

Seguro que todos hemos visto el spot de la “CUENTA DE LA FORTUNA” que transmiten en canales locales. Señores y señoras, esto es simplemente un insulto a la inteligencia. Analicemos a cada uno de los personajes que toman parte en el spot:



Mamá: la caracterizan como una mujer envidiosa que se molesta con ver los avances y logros económicos de la familia vecina, además de eso le recrimina a su esposo por no poder lograr lo que logran los vecinos e incluso le hace mala cara y lo agrede, es hipócrita y superficial. ¿Ustedes las mujeres y esposas son así?, ¿miden a sus esposos por lo que puede o no lograr en comparación con el vecino?. No lo creo.



Papá: es un hombre sencillo y hasta torpe que es avasallado por su familia, quienes le recriminan el no tener carro nuevo como los vecinos, vacaciones de lujo como los vecinos, y todo lo que los vecinos han logrado y él no. ¿Los hombres sólo somos proveedores económicos que deben estar a disposición de hacer plata?. No lo creo.



Hijos: son el reflejo de la mamá y la apoyan cuando le reclaman a papá porque no tienen las cosas que tienen los vecinos. La niña es el reflejo de una jovencita superficial y el niño se ve que va aceptando un rol de sumisión, pero crece con envidia porque debe aprender a ser proveedor de su familia, mamá le inculca esto y papá no hace nada para detenerlo.



En una sociedad como la nuestra, donde la envidia puede más que la fe, el BDF definitivamente no está aportando con un mensaje positivo y mucho menos constructivo y aspiracional.

Sabemos que en los trabajos la “serruchadera de piso” por envidia es tradicional, vemos en los buses y las calles gente que cuando ve a alguien con un mejor celular, con un mejor pantalón, con mejores zapatos, con mejores accesorios, critican y dicen “se las da de fresa”. Y tras estas actitudes viene una serie de consecuencias nefastas acarreadas por la envidia: pleitos entre vecinos, roces entre conocidos, robos de parte de personas que se sienten menos (típico complejo de quien no entiende que para lograr algo se debe trabajar duro), y hasta la muerte, porque a veces prima la idea “si yo no tengo x cosa vos tampoco”, “si yo no soy feliz, vos tampoco”.



Me parece entonces que BDF no ha hecho más que reforzar un esquema negativo de convivencia donde además de la envidia está de por medio la hipocresía, vean la escena donde la familia vecina saluda a la familia protagonista, los últimos devuelven el saludo pero con ganas de ahorcar a los vecinos.



Señores del BDF, yo no vivo de lo que hace mi vecino, mis logros son míos y de mi familia, y su campaña publicitaria da lástima al retratar a la familia nica como un grupo de envidiosos, hipócritas, acomplejados y desadaptados que odian ver que los demás tienen logros. Creo que deberían cuestionar a su agencia de publicidad o a quienes les asesoran para hacer este tipo de atrocidades publicitarias. Qué vergüenza!.



Con esta calidad de anuncios, ya veo por qué nos han criticado en las convenciones internacionales de publicidad...y no me extraña que nos cataloguen de perdedores y que además a la gente le moleste.