Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez El último Cuartelazo de América I¿Demócratas y golpistas?¡Qué agradezca, que no está en un calabozo!”, exclamó jubiloso don Jaime Arellano. Y otros, casi ven como bendición de Dios, el último cuartelazo de América Latina. Se ...

Jul. 3, 2009, 5:53 p.m.