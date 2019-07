Pedro Cuadra Morales Pedro Cuadra Morales Biblia infalible Es preocupante que en muchos asuntos relevantes para la convivencia armónica y pacífica de las personas, el sentido común, la sensatez y las evidencias científicas sean con frecuencia substituidas por ...

Ago. 14, 2009, 5:20 p.m.

Es preocupante que en muchos asuntos relevantes para la convivencia armónica y pacífica de las personas, el sentido común, la sensatez y las evidencias científicas sean con frecuencia substituidas por una fe ciega en la infalibilidad de los libros sagrados de las diferentes religiones. Como son muchos estos libros, y muchas las interpretaciones de cada uno de ellos, esta situación resulta ser contraproducente y ocasionar violencia, injusticia y división.



Hace algún tiempo leí en una revista que habían determinado un “gen de la homosexualidad” en una especie de moscas. Me pareció que esa era una visión simplista porque las características de los seres vivos suelen estar determinadas por complejas combinaciones e interacciones de los genes, no por uno sólo; además, el ambiente tiene, por lo general, también una fuerte influencia. Sin embargo, me pareció que dicho descubrimiento parecía reforzar la creencia de que la homosexualidad podría tener un fuerte componente genético, y así se lo comenté a alguien muy cercano a mí que es un ardiente defensor de la infalibilidad de la Biblia. Como era de esperarse, me contestó que todo eso era absurdo porque la Biblia condenaba claramente la homosexualidad.



Todo lo anterior se me vino a la memoria hace unos días cuando recibí en mi buzón de correo electrónico una carta dirigida a Laura Schlessinger. Esta señora es una conocida locutora de radio de los Estados Unidos que tiene un programa en el que da consejos en directo a los oyentes que llaman por teléfono. Hace un tiempo saltó la polémica (que suele ser intensa cuando se mezclan temas de religión y sexualidad) cuando la presentadora atacó a los homosexuales. Esta locutora expresó que la homosexualidad es una abominación, ya que así lo indicaba la Biblia en el Levítico, versículos 18:22, y que, por tanto, no puede ser consentida bajo ninguna circunstancia.



A continuación transcribo literalmente la carta dirigida a la Doctora Schlessinger:

“Querida Dra. Laura: Gracias por dedicar tantos esfuerzos a educar a la gente en la Ley de Dios. Yo mismo he aprendido muchísimo de su programa de radio e intento compartir mis conocimientos con todas las personas con las que me es posible. Por ejemplo, cuando alguien intenta defender el estilo de vida homosexual me limito tan sólo a recordarle que el Levítico, en sus versículos 18:22, establece claramente que la homosexualidad es una abominación. Punto Final. De todas formas, necesito algún consejo adicional de su parte respecto a algunas otras leyes bíblicas en concreto y cómo cumplirlas:



a) Me gustaría vender a mi hermana como esclava, tal y como indica el Éxodo 21:7. En los tiempos que vivimos, ¿qué precio piensa que sería el más adecuado?



b) El Levítico 25:44, establece que puedo poseer esclavos, tanto varones como hembras, mientras sean adquiridos en naciones vecinas. Un amigo mío asegura que esto es aplicable a los mejicanos, pero no a los canadienses. ¿Me podría aclarar este punto? ¿Por qué no puedo poseer canadienses?



c) Sé que no estoy autorizado a tener contacto con ninguna mujer mientras esté en su período de impureza menstrual (Levítico 5:19-24). El problema que se me plantea es el siguiente: ¿cómo puedo saber si lo están o no? He intentado preguntarlo, pero bastantes mujeres se sienten ofendidas.



d) Tengo un vecino que insiste en trabajar en sábado. El Éxodo 35:2, claramente establece que ha de recibir la pena de muerte. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo? ¿Me podría apañar usted este tema de alguna manera?



e) En el Levítico 21:20, se establece que uno no puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista. He de confesar que necesito gafas para leer. ¿Mi agudeza visual tiene que ser del 100%? ¿Se puede relajar un poco esta condición?



f) La mayoría de mis amigos (varones) llevan el pelo arreglado y bien cortado, incluso en la zona de las sienes, a pesar de que esto está expresamente prohibido por el Levítico 19:27. ¿Cómo han de morir?



g) Sé gracias al Levítico, 11:6-8, que tocar la piel de un cerdo muerto me convierte en impuro. Aún así, ¿puedo continuar jugando al fútbol si me pongo guantes?



h) Mi tío tiene una granja. Incumple lo que se dice en el Levítico 19:19, ya que planta dos cultivos distintos en el mismo campo, y también lo incumple su mujer, ya que lleva prendas hechas de dos tipos de tejido diferentes (algodón y poliéster). Él, además, se pasa el día maldiciendo y blasfemando. ¿Es realmente necesario llevar a cabo el engorroso procedimiento de reunir a todos los habitantes del pueblo para lapidarlos? (Levítico 24:10-16). ¿No podríamos sencillamente quemarlos vivos en una reunión familiar privada, como se hace con la gente que duerme con sus parientes políticos? (Levítico 20:14)



Sé que usted ha estudiado estos asuntos con gran profundidad, así que confío plenamente en su ayuda.



Gracias de nuevo por recordarnos que la palabra de Dios es eterna e inmutable.”



Creo que esta carta no podría expresar de mejor manera lo preocupante que es que la gente crea en la infalibilidad de los libros sagrados.



pedrocuadra56@yahoo.com.mx