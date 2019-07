General Humberto Ortega Saavedra General Humberto Ortega Saavedra De la Guardia Nacional al Ejército Constitucional Primera ParteLa Guardia Nacional -GN-. Desde 1912, las tropas norteamericanas establecen en nuestra patria la Guardia de Legación Americana, y en 1925 crean la Constabularia, con personal nicaragüense para labores ...

Ago. 28, 2009, 11:08 a.m.