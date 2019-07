Emila Persola Emila Persola Patria libre!...sin trabajo "Los héroes, no dijeron que morían por la patria, ...sino que murieron" –Leonel RugamaSiete de cada 10 jóvenes nicaragüenses quieren irse de su patria. Destino: cualquier parte. Razones: vivir y abandonar ...

