Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez Somoza, Agüero, FSLN o Alemán ¿quién es el culpable? 1 Vergüenza nacional. El Informe de Desarrollo Humano de la ONU, dice que desde el 2006, todo permanece peor. En realidad, el desplome data de 1977. La guerra en los ...

Oct. 20, 2009, 9 p.m.