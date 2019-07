Clara Santino Clara Santino Dulces memorias y un final amargo A mi “Pito” (q.e.p.d)De cabello cano, sonrisa amplia, arrugas pronunciadas, corpulento y de mirada triste era mi abuelo. Un hombre que le gustaba el silencio, la tranquilidad y la luz ...

Ene. 21, 2008, 12:48 p.m.