Javier Báez Javier Báez Receta para un desastre económico “Los que tienen más que paguen más”, que bonito argumento para castigar a los que ofrecen empleo. Como todos sabemos y leemos en los diarios, el mundo sigue combatiendo una ...

Dic. 11, 2009, 9:14 a.m.

“Los que tienen más que paguen más”, que bonito argumento para castigar a los que ofrecen empleo. Como todos sabemos y leemos en los diarios, el mundo sigue combatiendo una recesión económica. Cada país lo está enfrentando de una manera distinta. Sin embargo, enfoquémonos en Nicaragua y un breve ejemplo de lo que significa pagar más impuestos.



¿Cuál es el problema de subir los impuestos? Resulta que cuando hay un alza en los impuestos, hay un alza en el desempleo. ¿Por qué? Es simple, más impuestos significa menos dinero en el mercado. Si a una pequeña comerciante le cuesta C$100 tener su pulpería, y sus ingresos son de C$200, la comerciante tiene una utilidad de C$100 después de pagar sus costos. Esos C$100 de utilidad le pertenecen a esa pequeña comerciante que trabajó y sudó. Esos mismos C$100 la comerciante los gastará en el supermercado de la Chepita.



Ahora, ¿qué pasaría si a esta señora le suben su costo por unos C$50 de impuesto? Su utilidad sólo va a ser de C$50 porque su costo subió a C$150. Eso implica, que en lugar de gastar los C$100 en el supermercado de la Chepita, ahora sólo gastará C$50 y esto también afectará la utilidad de la Chepita. ¿Que hará la pequeña comerciante para bajar sus costos? Pues despedirá a su vendedor o subirá los precios a sus productos.



Ahora imaginémonos esto a un nivel más grande, a un nivel Macro, a un nivel nacional, incluyendo a aquellos que “tienen más”. El desempleo será masivo y la pérdida de ingresos va a afectar desde los más ricos (que son los empresarios que dan más empleos) a los más pobres (los que buscan empleo).



Si el gobierno nos advierte todos los días de que “hay que socarse el cinturón”, ¿por qué no lo han hecho ellos? Dicen que muchos nicaragüenses están viviendo demasiado bien. Sin embargo, ellos son los que están viviendo demasiado bien.



El ReporteBaez cree que la solución es bajarle los impuestos a los comerciantes. Si a una empresa, grande o pequeña, se le bajan los impuestos significa menos costo y eso produce más utilidad. Entre más utilidad tiene una empresa, tendrá más para pagarle a un empleado, más para crear nuevos empleos y más para gastar en otras empresas. Todos se benefician.



El ReporteBaez cree que a la mayoría de los Nicaragüenses no le gusta ver al gobierno derrochar plata en manifestaciones, rótulos, decoraciones innecesarias, etc., mientras dan un mensaje de “apretarse el cinturón en tiempos difíciles”.



El ReporteBaez cree que TODO gobierno debería rendirle cuenta y trabajar para el pueblo, y no el pueblo para el Gobierno. Como dijo Margaret Thatcher “El problema con el socialismo es que eventualmente uno termina quedándose sin el dinero de la otra gente.”



Si el gobierno le sube los impuestos a los que sudan, trabajan y crean empleo, Nicaragua va a seguir cayendo al precipicio de la pobreza y el desempleo.



Y ese es el reporte: http://www.reportebaez.com/