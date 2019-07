Sergio Larios Sergio Larios Puentes peatonales o letrinas colgantes La falta de conciencia, cultura y educación ambiental en unos pocos años nos llevará a ser no solo el país más pobre, sino el más sucio e inseguro respecto del ...

La falta de conciencia, cultura y educación ambiental en unos pocos años nos llevará a ser no solo el país más pobre, sino el más sucio e inseguro respecto del medio ambiente. Cuando caminanos por las calles, parques, avenidas, carreteras, caminos comunitarios y hasta en las propias aceras de las casas, allí encontramos todo tipo de suciedad, basura e inmundicia.



En los primeros años de administración del ex alcalde Herty Lewites Rodríguez (q.e.p.d), éste mandó a quitar las viejas casetas de las paradas de los buses para instalar nuevas porque según el director del Irtramma, en ese momento, Juan José Úbeda, serían “más modernas y atractivas al turismo y decentes para el usuario”, pero ahora vemos que muchas están por caerse.



Después, durante la administración del ex alcalde capitalino, ingeniero Dionisio Marenco Gutiérrez, se mandó a construir una gran cantidad de “puentes peatonales” para evitar que los transeúntes crucen las calles exponiendo sus vidas. Una buena inicitaiva. Sin embargo, los grandes y costosos puentes peatonales son usados por muy pocas personas para su verdadero objetivo, pero existen otras que sí los utilizan con otros fines: unos los forran con plásticos y al caer la noche los ocupan como sus casas; otros como lugar para beber licor y otros en el peor de los casos PARA HACER SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS.



Las personas que usan los puentes peatonales para mayor seguridad al momento de pasar de una calle o vía a otra, ya no soportan encontrar todos los días grandes charcas de orines y heces fecales en los pasillos de estos lugares.



En primer lugar esas inmundicias ponen en riesgo la salud de las personas que evitan pasar las calles en medio de la cantidad de carros sobre todo en horas de mayor circulación vehicular. De igual manera, a quienes hacen uso de estos puentes no les queda otra alternativa que cruzar la calle a pesar de saber cúal es el riesgo que corren y el precio que podrían pagar.



Será que las autoridades municipales no puedan coordinarse con las policiales para evitar que los puentes peatonales no sigan siendo usados como letrinas y urinarios colgantes por indigentes.



Cuidemos el medio ambiente, hay que trabajar por una Managua más limpia, sana, saludable y segura.