Peinando la culebra Peinando la culebra Mentiras verdaderas INTERNACIONALESOrtega listo para el diálogo con Puerto RicoAFP, La Habana, diciembre 20 de 2009El mandatario nicaragüense Daniel Ortega hizo declaraciones desde su oficina en La Habana sobre su anuencia a ...

Ene. 2, 2010, 11:08 a.m.