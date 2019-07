http://emilapersola.blogspot.com/

Si tan sólo hubiese sucedido en Managua sería una consternación menor, pero en pocos días también aparecieron en Granada, por lo que ahora asumo, deben de estar en todas partes. Vació su megalomanía momentáneamente y subió a sus megarótulos los rostros de enemigos. Las vallas publicitarias y sus afiches han infectado todos los rincones del país, ningún espacio se ha salvado. Es un Ad Hominem más entre políticos ladrones.SE BUSCAN POR LADRONES ¿VOTARÍAS POR ESTOS LADRONES?, y los rostros de Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, asustados y entrampados como en una broma de chicos que travesiean en las redes, loa muestran decapitados con el carisma que sólo Adobe Photoshop es capaz de formular. La fuente de letra no es cualquier fuente, es la playbill, y con el mismo sello con el que se buscaba a los bandidos en el salvaje oeste. Es Ad Hominem entre políticos ladrones.Montealegre y Alemán no son ningunos santos para el pueblo. Montealegre ya había recurrido a esta práctica en las elecciones del 2006; por su parte, Alemán es un payaso rehén casi de acero que está ahí porque no puede estar en otra parte. No obstante, mientras no se pruebe lo contrario en un juicio de seriedad, no se puede caer en semejante vulgareo. Y es el mismo gobierno usando dinero público del Estado o Estado paralelo, total es la misma zángana deuda pública, con la que pagan este circo de difamación.Todo es un Ad hominem entre políticos ladrones, una falacia para ofender al adversario mediante ataques personales en vez de cuestionar los meritos de sus argumentos. La estrategia es efectiva, desprestigiar al oponente y restarle credibilidad a sus opiniones, siempre evidentemente para desviar la atención de la verdadera esencia del debate: una amnistía alentadora como quesito de chantaje a un ratón.En Nicaragua, parafraseando a Yoani, definitivamente tenemos un desarrollo especial en la zona del cerebro donde termina por aceptarse lo absurdo. Todo es un Ad hominem entre políticos ladrones...Qué calamidad, inglorious bastards.