José Luis Romero Molina José Luis Romero Molina De amnistías y perdones: otro impúdico episodio “Cuando es más corrupto el estado, hay más leyes.”Cornelio TácitoLa mafia política nacional parece no cejar en su empeño de querer encerrarnos, a todos los nicaragüenses sin excepción, en el ...

Feb. 13, 2010, 2:31 p.m.