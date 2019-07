Carlos Alberto Cerda Carlos Alberto Cerda Virtuosismo de una loca Para…, efigie de libertad, sottovoceSí… sí… voy desnuda al mundo hoy. El primer paso fue desvestirme, quitar lo superficial y todo símbolo de culpa y pudor mal entendido. El cambio, ...

Feb. 20, 2010, 3:28 p.m.