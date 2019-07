El FSLN al margen de la V Internacional

http://emilapersola.blogspot.com/

Va a rastra. Se escucha poco desde el Sur y tampoco en la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria del presidente Ortega, hay algún esfuerzo por reproducir su eco pese a que su homólogo, Hugo Chávez, ha citado para este próximo 19 de abril en la ciudad de Caracas a todas las fuerzas de Izquierda a fundar la V Internacional.Y el hecho no ha sido a quema ropa. Sus antecedentes se establecieron el pasado mes de noviembre en la misma Venezuela tras el “Encuentro Mundial de Partidos y Movimientos de Izquierda” al que asistieron más de 150 delegados de todo el mundo; y a su clausura, su anfitrión, el presidente Chávez, se comprometió a concretar esa iniciativa socialista, la primera que surge fuera de Europa y desde el mestizaje de una ex colonia.La V Internacional se propone desde las ideas del socialismo y marxismo (¿Y éste no había muerto?) a reunir movimientos, organizaciones y partidos que compartan sus ideales, para intentar unir diferentes frentes de lucha, particularmente contra el imperialismo de Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa con el Frente Sandinista, organización y partido de gobierno que se ha quedado al margen, ha callado y ha silenciado este evento, quizás el más importante desde su propia Revolución?Para algunos el asunto responde a un simple factor de oportunismo, ya que el FSLN al recibir el respaldo de la II Internacional en la década de los 80`s, quedó devengando algunos “apoyos”, los cuales tendría que dejar de prescindir al suscribirse a la V Internacional. Por otro lado, también, se habla de algunos acuerdos tras bambalinas del ortegismo con el Departamento de Estado (EE.UU) para algunos financiamientos relevantes que se verían truncado de adherirse el primero a esta propuesta. (¿Es esto más de esa bipolaridad de Ortega como lo hizo recientemente al saldar las asperezas con el presidente Lovo, pero junto al FMLN, volvió a tirar sapos y culebras contra el gobierno hondureño?)Desde la calle no vemos nada. Todo el aparato de comunicación oficial se ha callado al compromiso de la V Internacional y tan sólo un artículo de Carlos Fonseca Terán, publicado el pasado mes de enero en la Revista Correo, ha alzado modestamente su voz sobre este hecho que se supondría para el FSLN de especial trascendencia. En fin, este sandinismo es definitivamente bizarro, pero yo no alejo la posibilidad de que la reciente visita de Chávez a Managua, no fue tan sólo para la firma de más acuerdos sobre el ALBA, sino también para emplazarlo y darle una jaladita de oreja en la sala de su casa: “¡Pero oye, pana, Qué tú haces!!!”