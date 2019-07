Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez Del Somocismo sin Somoza al Somocismo con Ortega La espiral de la historia, en el caso de Nicaragua, presenta una perturbación algo einsteiana: la elevación de su siguiente ciclo es demasiado débil, tanto así que parece circular, pasa ...

Abr. 9, 2010, 7:45 a.m.