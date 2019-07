Emila Persola Emila Persola Yo no soy Emilia Persola Cada vez es más frecuente que la gente me pregunte por qué llevo el primer nombre de mi pareja como seudónimo literario. Me cuestionan mi falta de originalidad, mi irrespeto ...

Cada vez es más frecuente que la gente me pregunte por qué llevo el primer nombre de mi pareja como seudónimo literario. Me cuestionan mi falta de originalidad, mi irrespeto hacia ella por apoderarme de su identidad y me dejan saber que estoy loquito, me tildan de maricón, de gallo-gallina o de un cabrón malinchista por querer europeizar mi identidad.



Sin embargo, Emilia y Emila son dos nombres que para mí se escriben diferente, suenan diferente y por lo demás difieren en sus géneros. Cuando yo conocí a Emilia me encantó su nombre, pero éste no tuvo que ver en nuestra esencia, ni tampoco su cercanía con mi seudónimo literario.



Hoy por tal razón, quisiera tomarme el atrevimiento de dejar claro algunos puntos sobre la creación y compromisos de esa entidad llamada Emila Persola, que desde su nacimiento ha sido definida sin ninguna ocultación como la voz narradora y andrógina de Martin Mulligan. Sus inicios fueron en Nueva Generación, un espacio de Opinión dominical que EL NUEVO DIARIO facilitó en 2005 a los jóvenes escritores Ulises Juárez Polanco y William Grigsby Vergara para que promovieran la opinión estudiantil.



Yendo atrás, en la adolescencia mi estimada amiga, la poeta Eunice Shade me llamó cariñosamente Perseo por mucho tiempo, razón por la cual abrí mi primer correo electrónico como perseodelsol@hotmail.com. A los años, jugando en una ocasión con la frase, ésta me sugirió Persola y como creyendo que había descubierto el agua helada, lo adopté como nick-name en las redes. (Al poco tiempo me enteré que ya era un apellido italiano…buh!).



Por otro lado, soy admirador de Milan Kundera desde mis primeros veintes. Y su nombre “Milan” me ha cautivaba siempre pero yo lo quería con variantes. Cogí la “n” la pase al inicio, la gire 90 grados y le incrusté una rayita a la semi-circunsferencia de esa “n”. Me dio Emila. Desde entonces supuse haber creado mi alter-ego con un carácter andrógino pero siempre me sentí masculino al pronunciarme (como puede serlo René, Mercedes, Guadalupe, Andrea).



No obstante, no fue hasta que los comentarios en el mismo NUEVO DIARIO, empezaron a llamarme señora, chica, mujer, atea, burguesa, comunista, degenerada, antisemita, neoliberal y bruta-ignorante, que empecé entonces a abrir el abanico de opciones y considerar la posibilidad de escribir en femenino como ejercicio viable.



Así surgen blogs como “Las Novias de Luisa Ortega”, “Pssh… ¿Dios estás ahí?”, “Bin Laden vive en mi casa” o “Las mujeres estamos llenas de prejuicio”, textos con los que aparecieron “las machas y los hembros” (evidentemente reprimidos)” exigiendo respetos morales, mayor responsabilidad al diario por lo que publica, o acusaciones directas a mi persona por lo que soy, debo ser, hacer u omitir.



Me considero un adepto del teatro de Constantin Stalisnavsky (mi única religión) y las herramientas de su método como “el sí mágico”, “memoria orgánica”, y el uso del cuerpo para expresar emociones mediante la representación interna, me sugieren mismo método aplicable en la escritura (mi único partido).



Mi compromiso en esencia es con la representación coyuntural desde el formato blog (ficción-realidad). Desde ahí intento no darle tregua al fanático, al homofóbico, al adultista ni al pensamiento único. Para ello recurro a lo repulsivo, a lo absurdo y al tabú traspolarizando la fraternidad universal o la discordia entre las nuevas generaciones, las trasnochadas y la del calzón-chingo.



En síntesis, Emila Persola es parcialmente una creación de lo que yo he establecido, pero la otra mitad es una suma de ideas que la gente va creando de él/ella con sus comentarios y especulaciones. Yo a todos ustedes se los agradezco, a esos que vienen a mí, con flores y también con tomates y sus lapidaciones. A todos los leo y los aprecio desde Granada en esta mi Nicaragua hechizada, violenta, desolada y sin memoria, mas íntima como mi cepillo de dientes.



