¿Por qué Bolaños Davis sigue en política?

¿Habrá alguien más mantequilla en la política de Nicaragua que el señor Alejandro Bolaños Davis?... Creo que sí, Tomás Borges Martínez pero hoy no viene al caso. El otro día el periodista Eduardo González, invitó a Bolaños Davis a su programa en La Corporación y por supuesto todo fue un completo desastre.Me sentí mal por Eduardo, porque lo invitó a su programa al que precisamente introdujo como un resurgido de las cenizas para darle oportunidad tras recuperar su escaño en la Asamblea y la personaría de su partido, para exponer cuáles eran las posiciones y valoraciones preelectorales del Partido Conservador.González le hizo una primera pregunta, muy contextualida, directa y actual, pero ayyy, mamaaá. El tipo ese empezó lejos…uhhh, muy lejos, desde 1492, ¿se imaginan?, la cuestión es que nos fuimos al primer corte y aún estaba en 1857, recriminando que los liberales habían traído a William Walker y provocado la Guerra Nacional.Llegó el segundo set y con ello sus afamados 30 años conservadores, quién lo aguantaba, casi se ahoga Mr. Davis (sabía que después de eso no tenía nada en la pelota) y aún sin responder la pregunta de González, el tipo evadió la intervención gringa tras Nota Knox, el zancudismo, el pacto de Generales, y solo insistía que “por favor” le permitiera terminar su punto de aclaración para que diera su respuesta… (Ya llevaba media hora en el plan ¡claaase concha!)No he visto yo criatura semejante en el ámbito político de Nicaragua, una quinta esencia de mediocridad gourmet para decir disparates: Qué Nicaragua pide a gritos al PC porque es lo que necesita: orden, honradez, austeridad… ¿se habrá visto?La última. Y esto es de chiste, pero él mismo asegura que a partir de su llegada a la AN destaqueó el impase de la aprobación de leyes que de enero a abril había sido sólo de una y ahora con su desentierro, está agilizando todos los procesos.El PC definitivamente habita en un espacio que no es Nicaragua. Se han dado tanta cuerda entre ellos que terminaron por perder la memoria. (Pero bueno, esto va para arriba… Señor: vení llévatelo por favor, porque este tipo de payasos es lo que definitivamente no necesita Nicaragua).PD: A Eduardo González. Para la próxima, con más cuidado, quizás sea directamente con Azalia la entrevista, al menos ella maneja mejor las coordinadas de su finca. Saludos.Si te gustan mis blogs podés dejarme tu voto en: http://lablogoteca.20minutos.es/idearium-de-un-gorrion-nervioso-12164/0/#comentarios