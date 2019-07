Adrián Uriarte Bermúdez Adrián Uriarte Bermúdez Medios y gobierno: ¿una crítica a media? Durante el informe preliminar sobre los daños causados por las inundaciones, el Presidente Ortega (30 de septiembre) volvió a subir el tono contra los medios. “Este es un momento de ...

Oct. 2, 2010

Durante el informe preliminar sobre los daños causados por las inundaciones, el Presidente Ortega (30 de septiembre) volvió a subir el tono contra los medios. “Este es un momento de dejar el veneno a un lado”, sentenció. Esta vez centró su crítica contra los telediarios porque están “manipulando la tragedia” de los damnificadas; además cuestionó el ropaje de la responsabilidad social de los empresarios mediáticos, sin que inviertan de su propio presupuesto para ayudar a la ciudadanía. ¿Los señalamientos del mandatario son validos? ¿Qué omisiones de fondo hay en estas críticas? ¿Debieron los telediarios publicar esta crítica?



La última vez que el presidente Ortega cuestionó severamente a los medios audiovisuales fue el primero de marzo de 2008, Día Nacional del Periodista; debido a lo nocivo de la nota roja. Desde entonces su crítica se ha constituido en un referente obligatorio para demostrar el abismo que existe entre su retórica y la práctica sobre este tema. Pese a esa crítica severa, la Nueva Radio Ya, y ahora Crónica, continúan violando los derechos humanos de los más pobres a través de la nota roja y obteniendo buenos réditos publicitarios a costa de las desgracia de los pobres. ¿Será que la alusión del mandatario contra los telediarios obedece a que esta vez ordenará erradicar la nota roja de sus medios, La Nueva Radio Ya y Crónica?



Aunque el mandatario en parte tiene razón, los telediarios tampoco están exonerados en sus prácticas informativas. La fiebre de la Responsabilidad Social también ha arrastrado a algunos empresarios mediáticos. Lo grave es que a veces las RSE se queda como un bonito eslogan. Fundación 10, encabeza la lista, todavía no conocemos cuál es la verdadera razón social de esta fundación; sus acciones se quedan más en el plano de denuncia. Lo contradictorio es que mientras el presidente cuestiona este tipo de práctica, Telcor acaba de otorgarle una nueva frecuencia (Canal 9) al mexicano Ángel González. Un hecho que solo viene a legitimar la filosofía empresarial de Ratensa.



El mandatario habló de desembolso personal. Señaló que los empresarios mediáticos no se sacuden sus bolsillos para entregar sillas de ruedas con recursos propios. Una alusión que retrata la práctica de RSE que ha emprendido Noticias 12, encabezada por Buenos Días Nicaragua, conducido por Stalin Vladimir Centeno. ¿Stalin guardará silencio antes los señalamientos del mandatario?



Aunque cuando se trata de bolsearse, el presidente Ortega omitió que el bono presidencial para favorecer a los profesores no sale de sus cuentas personales, ni de su homólogo Hugo Chávez. Sin embargo, docentes y funcionarios cuando son encuestados aluden que es el mandatario que le está dando el bono solidario. ¿Será que la alusión del mandatario sobre este particular obedece a que siente a que los medios le hacen contrapeso en esta práctica populista? ¿O siente que algunos medios le están plagiando su estrategia del bono solidario?



En relación a la crítica sobre los ingresos publicitarios de los telediarios, vende una percepción que todos los canales están en buenas condiciones económicas. ¿Realmente esta es la realidad publicitaria de los telediarios? Si se echa un vistazo rápido para medir cuáles son los telediarios con más anuncios, rápidamente se constata que los canales 4, 8, 10 y 14 son los que encabezan la lista. Es decir, los dos medios pertenecientes a la familia del Presidente Ortega, además los de su aliado Ángel González y de Carlos Pellas. La realidad del pastel publicitario gubernamental también es otro elemento que contradice el discurso del mandatario debido a que son los medios oficiales los que adsorben el pastel del Estado.



¿En realidad el mandatario estaba molestó por el “veneno” de los telediarios o fue una cortina de humo para tapar la gran hazaña de la Corte Suprema de Justicia que de un plumazo le garantizó su reelección? Lo cierto es que los medios no callaron sobre la sentencia de facto del poder judicial, aunque si mordieron el anzuelo con la crisis de Quito, traslapando la crisis a primer plano en vez de la sentencia reeleccionista.



En todo caso TV Noticias, Acción 10, Crónica y Noticias 12 no debieron censurar la crítica que formuló el mandatario hacia los medios. Lamentablemente una vez más quedó evidenciado que medios y gobierno, tienden a omitir o dimensionar según los hechos les favorezcan. Una prueba más que a ambos actores no les gusta la rendición de cuentas. Todavía la cultura de rendición de cuentas no empieza a germinar en Nicaragua.