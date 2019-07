Gabriela Montiel Gabriela Montiel Programación-ideológica, Estudiantes-USB La educación formal desde sus inicios ha cumplido el papel de instrumento ideológico, que en el transcurso del proceso de aprendizaje moldea e influye en las personalidades y perfiles de ...

En el caso de las universidades inscritas en el CNU se cuenta con una ley de autonomía que sirve como ejemplo de análisis. Esta Ley menciona en sus estatutos la libertad de pensamiento y la no exclusión de ningún tipo de idea en las aulas de clases. Esto se expresa en el artículo 6 inciso 12: “Propiciar la capacidad crítica y autocrítica, cultivando en el estudiante la disciplina, la creatividad, el espíritu de cooperación y la eficiencia, dotándolo de sólidos principios morales, cívicos y humanísticos”.



La primera parte de este inciso apunta a la libertad de pensamiento, la segunda mitad que habla de disciplina y principios es perfectamente manipulable de acuerdo a los intereses de grupos de poder. A como se puede observar en las realidades que ocurren en las universidades, tomemos como ejemplo la UNAN-Managua.



En la UNAN-Managua en el período de octubre-noviembre se lleva a cabo una jornada científica universitaria, en la cual estudiantes de todas las carreras presentan trabajos investigativos en las categorías de ensayo científico, trabajo investigativo, predefensa de monografía y proyecto.



De la carrera de antropología social se presentaron diversos trabajos, uno de ellos de forma particular llamó mucho la atención del jurado, compuesto por un profesor del departamento de la carrera y 2 docentes de otras áreas, de lo cuales una era profesora de metodología. Se trataba de una predefensa de monografía titulada “Memoria sobre el ejercicio de la ciudadanía en redes y Movimientos sociales desde la perspectiva de los y las protagonistas en la ciudad de León, Nicaragua, 1977-2010”, que haciendo uso de los instrumentos y técnicas antropológicas plantea lo expresado por los informantes a lo largo del trabajo de campo.



El estudiante defendió su trabajo y al llegar al momento en que el jurado hace las preguntas o comentarios, la metodóloga tomó el micrófono y expresó: “Esta es una crítica al departamento de antropología, no podemos estar dejando que salgan de esta universidad este tipo de trabajos, sobre todo tratándose de una predefensa monográfica”, a lo que añadió, “en una parte del trabajo se lee que los mejores tiempos en la ciudad de León fueron los vividos durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Violeta Barrios de Chamorro, lo que me parece una debilidad en el trabajo y le aconsejaría al estudiante ser mas objetivo en sus ideas puestas en el trabajo”. ¿Qué significará ser objetivo para ella?



Nadie en el auditorio dijo nada, ni la coordinadora del departamento. Luego otro jurado apoyó la posición de la docente anterior diciendo: “no podemos dejar que este tipo de trabajos salgan de esta universidad, sobre todo de la UNAN. Si bien es cierto, en el pasado León fue conocido como territorio liberal, en el presente contamos con alcaldías sandinistas en esta ciudad y creo que es algo que se debe anexar a este trabajo” y añadió; “además están organizados los comités de poder ciudadano, y no es posible que se diga que los mejores tiempos fueron con los gobiernos neoliberales de Arnoldo Alemán o Bolaños”.



El estudiante por su parte se limitó a responder sobre su metodología de trabajo, pero no respondió directamente a la crítica hecha por el jurado. En este caso la mesa entera del jurado estuvo de acuerdo en que esa parte del trabajo debería ser cambiada, cosa que en principio desde la metodología es imposible puesto que el antropólogo trabaja en base a lo que los informantes le dicen y no puede alterar los aportes de los entrevistados.



En los días posteriores a la actividad se discutió lo sucedido en las aulas de clases de la carrera de antropología, los docentes comentaron que el tema lo habían abordado en una reunión y que pensaban que no había sido apropiada la intervención de la docente, que no sabían por qué había actuado de esa manera. También, se preguntó si le habían comunicado a la jurado el desacuerdo que tenían como docentes en relación a su intervención, y respondieron que no lo habían hecho y no dieron una respuesta clara sobre el por qué no lo habían hecho.



La incapacidad de reconocer que la razón evidente de por qué criticaron la monografía del estudiante es consecuencia del sesgo político partidario que se encuentra plantado en la UNAN-Managua es un problema que esta afectando principalmente a los estudiantes, y el proceso de educación como tal, convirtiendo las clases en espacios minados y en espacios de miedo a opinar o a discutir.



En las aulas cuando sale a relucir una posibilidad de discutir aspectos políticos (no partidarios necesariamente) los docentes reaccionan con hermetismo, con temor, responden “mejor concentrémonos en la clase y mantengamos tranquilo el ambiente” o “no, mejor no hablemos de eso, pues tiene connotación política”, como en el caso en el que una estudiante de filología en la clase de análisis de texto le propuso al docente que profundizaran en el tema de género analizando el manifiesto del partido de la izquierda erótica incluido en el libro de Gioconda Belli, o cuando se intentó profundizar en un aula de antropología por parte de los estudiantes sobre el tema de las organizaciones campesinas y su vinculación positiva o no con el FSLN.



El conocimiento en las universidades se esta trabajando como si los estudiantes fuesen memorias USB las cuales se pueden formatear y guardar en ellas lo que interesa guardar. O, como en el caso de los estudiantes que critican, opinan y demandan debate en las aulas de clases, verlos como un “virus autorun”, que deben ser eliminados y en la universidad se aplican una serie de “estrategias antivirales”, dispuestas analizar el USB y limpiarlo de cualquier virus que amenace con infiltrarse en el sistema. Lo bueno es que los “virus” se renuevan cada día y también tienen estrategias de defensa.