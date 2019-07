Danilo Fajardo Arróliga Danilo Fajardo Arróliga Patriotismo a conveniencia Acusaciones van y vienen en la OEA, argumentaciones desgastadas y chismes de uno y otro lado, han sido las constantes en este conflicto entre Nicaragua y Costa Rica.Lamentablemente, hasta hoy ...

Nov. 21, 2010, 1:16 p.m.

Lamentablemente, hasta hoy mi pueblo se acordó del patriotismo, y mientras muchos prometen encajarse un fusil para defender la soberanía, “volarle balas” a los ticos y hasta el circo mayor (la Asamblea), trasladó a sesionar a Río San Juan; yo me pregunto si de verdad hay patriotismo en Nicaragua, ¿sabemos el valor de esa palabra y lo que significa?



Y es que dan ganas de reírse oyendo a todos los patriotas que han surgido estas semanas, porque se les olvida que por décadas Nicaragua ha sido la tierra del extranjero, un país donde manda más un “chele” que un nicaragüense. Si no me creen, pregunten a muchos de sus amigos y amigas a quién priorizan en los trabajos de consultorías y asesorías, la respuesta es: A LOS EXTRANJEROS. Si en una oficina presentan su solicitud de trabajo 20 nicas y 1 extranjero, ¿a quién creen que llamarán?, AL EXTRANJERO -caso contrario llamarán al nica si tiene conectes familiares en la empresa-, y por años he venido viendo y oyendo que los extranjeros son la panacea, ellos traen todo el conocimiento, el “expertise” y la solución a nuestros problemas.



Ese man sí que sabe, “es que es gringo”, “es que es español”, “es que viene de Canadá”, “es que estudió en Francia y trabajó un tiempo en Perú”. Los patrones hacen gala de estulticia contratando gente con cartones de escuelas extranjeras, a los que con pena deben despedir a los meses o unos pocos años, haciendo un mea culpa que se dejaron “flashear” por un cartón. De estos casos he visto tantos que vuelvo y me pregunto: ¿somos patriotas a conveniencia?, ¿hacemos patria solamente cuando hay que hacer bulla?



Creo que el gobierno debería hacer patria aprobando leyes que nos protejan a los nicaragüenses, fomentando las contrataciones por concurso en los cuales los extranjeros tengan que demostrar que tienen capacidad por el puesto, compitiendo contra todos los nicas que tengan el perfil adecuado y hayan aplicado al puesto.



No podemos estar hablando de patriotismo solamente de manera coyuntural, cuando el resto del tiempo nos dejamos deslumbrar, apabullar y menospreciar por los extranjeros que vienen a nuestro país a hacer la vida que en sus países no tienen. Con esto tampoco quiero sonar xenófobo, solamente es un llamado a hacer conciencia que un extranjero aunque sea chelito o chelita, hable enredado o haya vivido en otros países, sigue siendo un ser humano común y corriente que a la larga no tiene la misma capacidad que nosotros y simplemente nos dejamos intimidar.



Considero que nuestro patriotismo debe ser diario, que nuestra bandera no solamente hondee cuando los ticos estén fabricando argumentos para sacarnos ventaja, no!, todos los días debemos ser patriotas valorando a los nuestros, dándoles el lugar que se merecen porque por muy pobres que seamos somos hermanos y compatriotas.



Y aquí les dejo una perla: si México es para los mexicanos...Nicaragua, ¿para quién debería ser?