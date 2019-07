Textulia de Edwin Sánchez Textulia de Edwin Sánchez De gorilas de saco y corbata y comediantes de la democracia Todas las evidencias, imágenes incluidas, estaban servidas para darle el nombre correcto, sin retorcer el diccionario ni las buenas costumbres, a este desgarro histórico en nuestra América: un presidente es ...

Nov. 3, 2010, 5:17 p.m.