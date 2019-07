Morena Guadalupe Morena Guadalupe Es hora de hacer cambios urgentes Es hora de hacer cambios urgentes y no dejar las cosas para después, porque vienen las consecuencias.A cuatro años de Gobierno, podemos enumerar una serie de cambios con logros sociales, ...

Es hora de hacer cambios urgentes y no dejar las cosas para después, porque vienen las consecuencias.



A cuatro años de Gobierno, podemos enumerar una serie de cambios con logros sociales, donde los beneficiados hemos sido la mayoría del Pueblo Nicaragüense, los más desposeídos a quienes han puesto como meta la reivindicación de sus derechos, que los Neoliberales se lo habían quitado. Estos logros pudieran ser mayores si tuviera al frente a personas comprometidas “verdaderamente” en el Servicio desinteresado al pueblo, haciendo acción los principios y valores de la Ideología Sandinista y no a sus propios intereses.



Considero que deben plantearse como meta inmediata una Auditoria exhaustiva de los recursos, asignaciones todas y quienes están siendo beneficiados, salarios y más, en las diferentes Ministerios, Entes Autónomos, Fuerza Armada, Policía Nacional (en todos los departamentos), Diputados, Magistrados. Con el objetivo de tener una radiografía de lo que han hecho? Como lo han hecho? Y no dejarse llevar por lo bonito que estos puedan decir en palabras exageradas describiendo lo bueno y obviando lo malo.



Sr. Presidente, no hay que confiarse de nadie por las experiencias vividas, hemos experimentado diferentes cambios de cargo en este período de Gobierno, unos traslados estratégicamente y otros destituidos por sus malas acciones, lo importante es que han demostrado no aceptar malas acciones de injusticia, donde se atropelle la dignidad humana, así como también la corrupción. Esto lo sugiero a fin de plantearse metas futuras en pro de incrementar el beneficio a su pueblo, a quién tanto Usted ama.



Están negándoles y atropellándoles las Oportunidades a Cros. Honestos, Honrados y de probada trayectoria Sandinista y no Sandinistas, pero excelentes elementos. Lamentablemente arrebatándole sus puestos por chisme, intriga, mentiras, calumnias, envidia o porque sirven de tropiezo para alguno de ellos, sin justificación alguna, dando informaciones erróneas a Ustedes. Así como también hay varios funcionarios que han cuestionado sus decisiones y las han violado haciendo su antojo, han actuado despidiendo a su propia gente que usted ha enviado, a la verdadera gente que representa los intereses genuinos del pueblo, estos funcionarios hipócritamente dicen que tienen asegurado su cargo.



Es necesario hacer cambios inmediatos de estos, que han sido señalados por los diferentes medios de comunicación y por denuncias particulares, debido que por culpa de ellos ha sido fracturada la imagen del Gobierno o en un futuro no muy lejano pueden ser causante de empañarla nuevamente, ya que en vísperas de elecciones los opositores querrán hacer de la suya, filtrando informaciones como ya se ha dado.



Es de suma Urgencia poner nuevas personas que en su trayectoria de vida han demostrado honestidad, honradez y justicia, esa es una buena estrategia. ¿Quién dice que el cambio es malo en estos tiempos dorados? Si lo nuevo huele a limpio y lo limpio huele a honradez y todo lo que huele a honradez es un imán para crear un ambiente de confianza en el pueblo. Accionemos ahora y no lo lamentemos después, no nos dejemos llevar por compromisos, por amistad. Recuerde que usted se debe al pueblo, para el pueblo y por el pueblo como lo ha demostrado con sus acciones hasta hoy.



No le debe de temblar su mano Presidente Daniel Ortega, no le debe temblar para cambiar a los diferentes funcionarios, así como políticos que no han hecho bien su trabajo, que han puesto el yo, beneficiándose ellos, sus familias y amistades íntimas con cargos y prebendas o peor aún para congraciarse con sus otros Compañeros Funcionarios, premiando a sus hijos y algunos de ellos están atropellando los valores Cristianos, Solidarios y Socialista dentro y fuera del ámbito laboral, llamándose ellos mismos hijos de Papi y Mami y con sus acciones dándose una imagen de intocables y poderosos.



Quiero preguntarle de manera personal:



¿Señor Presidente Daniel Ortega, con todo el respeto que se merece me gustaría saber que si a usted le gusta tener de cerca a las personas q son aduladoras, hipócritas, soberbios, malos y oportunistas que solo son apariencias y que por detrás hacen y deshacen a su capricho, atropellando la dignidad humana, haciendo corrupciones, muchas veces dejando una mala imagen con sus declaraciones o realmente quiere Señor Presidente y sobre todo le interesa tener gente que además que son capaces, justas, honradas, honestas, leales, pero sobre todo que aman verdaderamente a su país, porque amar a su país es anteponer los intereses ante todo del pueblo y esto es proteger celosamente con honradez los bienes del Estado, que son devueltos con beneficios, obras y proyectos al pueblo? Si la respuesta es esta última, espero que mi sinceridad y honestidad tome en cuenta este constructivo aporte sin enojarse y salido desde el fondo de mi corazón, como una joven que sueña con una Nicaragua Prospera, Solidaria y Cristiana en todos los aspectos.



Quiero aclarar que actuó como persona natural, sobre todo como una verdadera sandinista honrada que ama inmensamente a su Patria, no estoy señalando ni acusando a nadie en particular, ustedes deben de saber de quienes les hablo por sus investigaciones realizadas.



Recordemos que toda mala acción q estos Funcionarios realicen se regresa con mayor fuerza en contra del Gobierno, lesionando o agotando toda posibilidad futura de estabilidad o de estar nuevamente en el poder, no dejemos q estos funcionarios carcoman esta nueva oportunidad que Dios le ha dado y le dará nuevamente en estas próximas elecciones que tanto les ha costado a usted y a su verdadera gente que han trabajado de verdad desde años.



Dios Bendiga y Prospere a nuestra amada y bella Nicaragüita, llene de mucha sabiduría y luz a nuestro Gobernadores.