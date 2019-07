El Anticristo

Hace algunos años, fui vecino de un hermano evangélico europeo, viviendo en una ciudad de Texas. Un buen hombre, cuya iglesia vivía interesada en rastrear cualquier cosa que se relacionara con el tema del Anticristo. Tenía mucha documentación y fotos. Y me aconsejaba: “Mire hermano, no compre ningún producto de la compañía Proctor Gambles, que producen la pasta Crest y el jabón Palmolive. Por que ellos le ofrendan parte de sus ganancias a las Iglesias satánicas”. Los cristianos de aquí-decía- le tenemos puesto un boicot de compras hasta que dejen de hacerlo y a su vez retiren los emblemas demoniacos que ponen en sus productos y en sus empaques”. Y a continuación me mostraba una caja y un tubo de pasta dental Crest, me pasaba una lente de aumento y me hacia notar en cada uno, una pequeña hélice formada por números 666, clarísimos.



Luego me enseño en foto la figura del primer emblema de America Online (AOL), con los mismos números (que en el Internet tenían un movimiento continuo) metidos dentro de un triangulo, la figura geométrica por excelencia de los Masones, que destaca en el billete de un dólar, “en el ojo que todo lo ve”. Y me agregaba que muchas compañías americanas usan figuras demoníacas, en las mas variadas formas, como un “lucky charm” a sugerencias de esas iglesias demoníacas, para darle éxito a sus ventas.



A mi me pareció en esos momentos algo fantasioso. Pero pasado un buen tiempo, curioso, volví a mirar la caja y el tubo de dicha pasta dental y ya no tenían dichas figuritas. Y me pregunte si había tenido éxito el boicot hecho por los hermanos. Después, con suficientes conocimientos personales sobre asuntos esoteristas, y con otra mirada, comprobé la multiplicidad de esos y más símbolos satánicos y de la Nueva Era, que nos circundan a diario, en productos del hogar, computadoras, software, juegos electrónicos y anuncios.



Un ejemplo: la manzana mordida de Apple. Símbolo de la humanidad caída en la tentación. Un triunfo del Diablo. De la ciencia y la “sabiduría”. Del “Seréis como dioses”. Todas estas propagandas tienen el objeto de ir familiarizando a los niños sobre todo, con la llegada de la Época del Anticristo, el famoso personaje del cual nos habla y nos advierte la Santa Biblia.



“Hombre de pecado y de perdición” lo describía el apóstol Pablo. “vi. salir un falso profeta”. “Tiene número de hombre” decía Juan en su visión Apocalíptica: su numero el 666. Un Archienemigo de Cristo y de sus fieles seguidores, que se dice traerá consigo una persecución implacable contra su Iglesia, buscando su destrucción total.



La lista de personajes poderosos a los que se les ha atribuido en el pasado este titulo, es muy extensa: desde Nerón (el cruel emperador romano) hasta Hitler (el alemán que quiso imponer el dominio de una raza pura en Europa). Y hasta hace poco, en la lista aparecían los ex-presidentes norteamericanos Ronald Wilson Reagan y George Walker Bush. Lo mismo que el tirano de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz. Pero que ahora se han desechado, puesto que el “anticristo” Reagan, ahora fallecido, murió sin recordar que había sido el presidente de una nación poderosa y preguntándose “que hacia esa señora” (su esposa Nancy), sentada al lado de su cama. Un final muy débil e indecoroso tratándose de un personaje tan temible.



Fidel Castro, no lo es tampoco. Pero podemos decir con toda seguridad, que es uno de sus Profetas, que si abundan, y que se lo ha ganado a pulso. Un tipo que le ha hecho mucha cama en sus largos años en el poder (el campo favorito del Diablo). Como también se la están haciendo nuestro Hermosos Presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, más su Corte Real: Una pandilla de violadores de la voluntad popular con deseos desmedidos de poder, riquezas y fama eterna.



Miren, yo soy un hombre que ya paso por lo católico, lo evangélico y por mas religiones. Que prefiero llevar el apodo “Cristiano” solamente. Y que no tengo ninguna autoridad. Pero pienso que los cristianos debemos aprender algunas técnicas para identificar al Anticristo, ya sea este un personaje, un sistema o una supercomputadora con inteligencia artificial. Hay que aprender a “olfatearlo” a “ventearlo” y estar alerta con este personaje. Para que no lleguemos a ser parte, o agentes de su Ejercito de Perdición.



Nº 1. Manténgase lejos de los campos de acción del Anticristo. 2. Huya de las divisiones. O ser una persona que la promueva. 3. Aléjese de las tentaciones de poder. 4. Si acaso esta en posición de autoridad, úselo para servir al bien común haciendo obras de misericordia. 5. Aunque usted se sienta una persona de buena voluntad, deténgase un momento. Piense, medite y haga un juicio de sus acciones, si están siendo las mas Justas. Hay personas buenas que sin querer hacen cosas que terminan siendo malas e incluso de ayuda al demonio que esta en continuo acecho.



Le voy a poner un ejemplo: Martín Lutero fue un hombre de profunda fe. Celoso de Dios y de su Iglesia. Ese mismo celo lo llevo a protestar (con mucha justeza, en esa época) en contra de la Iglesia Católica, su iglesia, que lo había formado, esmeradamente, como Sacerdote, Músico, Escriturita Bíblico y gran Predicador. El fin de su movimiento era bueno, pero los medios se salieron de control. Hubo guerra, muertos y polarizaciones políticas. Las Iglesias se convirtieron en “bandos” católicos y protestantes.



También tuvo un error en las escrituras. Lutero había estudiado toda su vida en la Biblia compuesta de 72 libros (Prefigurada por Jesús en Lc. 10: 1-20). Cuyo Antiguo Testamento, tenia la versión griega llamada “Alejandrina” o Septuaginta (45) mas los (27) de El Nuevo Testamento. En oposición, Lutero al fundar otra iglesia y para diferenciar (¿dividir la tunica?) decidió que la Biblia que se leyera fuera una de 66 libros; 6 menos que la original (¡OJO! ya miro el 666!) Exacto, aquí esta el peligro: intención buena, resultados malos. Porque al fin y al cabo se formo una división en la iglesia de Cristo. Y la división es otro de los campos favoritos del diablo.



Al escoger Lutero el Antiguo Testamento hebreo de 39 libros, no se dio cuenta que estaba optando por el mismo que usaron los fariseos, los enemigos de Jesús que “no lo reconocieron” y mas bien lo desecharon. Y que terminaron llevándolo ante Pilatos para su ejecución. El mismo rollo que leyeron Anas y Caifás. Craso error. Aunque se tengan de esta Biblia, de sesenta y seis libros, valiosas traducciones, como la original Reina Valera de 1960.



Por supuesto que Lutero siguió siendo el hombre fervoroso de siempre, pero el caso es que el diablo acecha cualquier espacio y momento propicio para mantener o sostener una división. Resultado final: los cristianos divididos y en discusión por más de cinco siglos, sin la menor oportunidad de unidad.



