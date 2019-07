La Biblia: Fuente Inagotable de Sabiduria y Ambiguedades

Ambiguedad: RAE “Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar motivo a dudas, incertidumbre o confusion”



Como todos sabemos, La biblia es una coleccion de libros historicos, poeticos, sapiensales, de moral y leyes, que se han venido leyendo por casi dos mil años y su origen se considera de revelacion divina. Hoy en dia, todo cristiano sabe que las Sagradas Escrituras se estudian para adquirir el conocimiento de Dios y como fuente de salvacion. Su sana lectura proporciona datos basicos acerca del universo, del hombre y el por que de su existencia. Necesarios para llenar el vacio espiritual-psicologico que todo Ser Relativo tiene de un Ser Absoluto al cual se siente misteriosamente referido y atraido.



A un campesino nuestro seria inutil tratar de explicarle, que un ingles llamado Stephen Hawking, que padece de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrofica) ayudado por Arno Penzias, estan contradiciendo, desde hace rato, la creacion de Dios con una compleja teoria fisica de un Momento Inicial llamado Big Bang. O que hay otra llamada “Teoria de las Cuerdas” que trata de explicar el elusivo comportamiento de particulas elementales como los quarks, leptones y fotones, como un fenomeno vibratorio de “tonos diferentes” de una Unica Particula que se mueven a lo largo de un caño, en el que es posible puedan darse otros espacios dimensionales diferentes a los tres ya conocidos, mas el espacio-tiempo de Einstein.



¡Que complicacion! Pero si los cientificos, pasan un arduo trabajo para elaborar dichas teorias, los investigadores biblicos (scholars) tambien lo pasan cuando se ponen a “escarbar” en el pensamiento de Dios, al revisar la Torah y los escritos del Nuevo Testamento. Y es aqui donde se dan cuenta, que la biblia, no es solo una fuente inagotable de sabiduria, pero tambien una de ambiguedades, contradicciones y no pocos escandalos, que son la delicia de ateos y agnosticos, que encuentran aqui, una rica veta de ataques a los fieles. Dandose la insolita situacion, que de una misma fuente, personas o grupos con distintos intereses, hallen aqui sus verdades mas “firmes” pero tambien su riposta (?)



El problema, a simple vista, pareciera residir en las “tecnicas” que usaron los Escritores Sagrados al transmitirnos las verdadas reveladas por el Dios Elohim, Yahve o Jehova, como querramos llamarle. Que consisten en: (A) contar historias repetidas (dos relatos de la Creacion del hombre, tres evangelios sinopticos) (B) Usar leyendas mitologicas adoptadas de mesopotamia (creacion del hombre, el diluvio). (C) Hacer hablar a Eva con una Serpiente (D) Mujeres pariendo gigantes (E) Una destrucion nuclear cuando no habian bombas atomicas. (F) Un Diluvio “Universal” que a lo mejor se limito a un area especifica. (G) Atribucion imposible de obras narrativas a un solo autor (Moises y el Pentateuco. Libro del Profeta Isaias) y (E) ¡Atencion a esto! Dar enseñanzas escondidas que parecian destinadas a un tipo de gente con conocimientos misticos esotericos. A las que solo se pueden acceder con determinadas claves y conocimientos alegoricos. Es decir para Cabalistas.



El Nuevo Testamento, es menos complejo, pero tambien tiene sus propios eventos y situaciones donde nadie se puede atribuir haber hallado “verdades contundentes” que dejen satisfecho a moros y a cristianos, sin ninguna rendija de dudas. Temas algidos, como la existencia misma del Jesus Historico, han bastado para escribir una montaña de libros acerca de El. Sin sumarle las diferentes interpretaciones que pueden ser hechas sobre la Santa Cena, el Primado en la Iglesia, la Figura de Maria, Los Hermanos de Jesus, el Dia de Descanso, las diferentes Versiones de la biblia, Paulismo Vs. Cristianismo, el Rapto de la Iglesia, las Señales de los tiempos y hasta el Bautismo por los muertos, son muy dificiles de abordar sin acalorados apasionamientos entre las distintas denominaciones cristianas. Y la paradoja es, que en el desarrollo de estas discusiones, los cristianos pueden hallar mas posiblidades de entendimiento con ateos y agnosticos, que de creyentes entre si (?).



En un libro como Genesis, por ejemplo, un lector creyente, inteligente y frio, puede conceder razon a la teoria de Darwin, al Big Bang y a las innegables eras geologicas de nuestro planeta, sin dejar de creer en un Creador. La narracion de lo creado presenta una secuencia clara del orden de los Reinos en la medida que Dios los traia a existencia con su palabra: (1) “La tierra era un caos” (¡despues del Big Bang!) (2) “Y llamo Dios a lo seco, tierra” (=Reino Mineral. Rocas) (3) “Produzca la tierra vegetacion y semillas =Reino Vegetal. Hierba, frutos. (4) ”Bullan las aguas de animales vivientes” (=Reino animal segun su especie. Peces y reptiles) y mas adelante (5)surge el hombre (nace la antropologia).



Pero la verdad. Haciendo un primer resumen. Si la biblia fue escrita con mente oriental, no para nosotros o fue conscientemente escrita para “que viendo no vieramos y para que oyendo no entendieramos ni Jota”, pues estamos fastidiados. ¿Quien por ejemplo iba a imaginar (un caso “sencillisimo”) que los personajes Abraham, Sara y Agar estan puestos ahi: (a) para darnos el origen patriarcal de Israel, pero tambien (b) para profetizar el eterno rencor de Arabes con Israelies por aquella afrenta que le hizo Sara a su esclava Agar (la segunda mujer del patriarca) y a su hijo Ismael (patriarca delos arabes) al pedirle a Abraham, que la echara de su casa, para darle toda la preferencia a Isaac (Gen 21:8-20). Y colorin colorado, los palestinos de la franja de gaza tienen que cruzarse a trabajar a Israel, para sobrevivir: Isaac siempre arriba de Ismael. El pueblo Judio, superior, mas prospero y mas democratico que ellos. ¡Y mil cosas mas por el estilo, que hay que descubrir en la biblia, las cuales tenemos que aceptar, o aceptar, como parte de nuestras creencias, so pena de quedarnos sin religion. Continura..