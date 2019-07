Rejudin: ¿Optará por el camino fácil?

Hace unos días tres jóvenes pretendían protestar frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ellos cargaban una docena de huevos, seis morteros y un lanza mortero. Ante la presencia y sus movimientos raros varios agentes de policía procedieron a capturarlos, excediéndose en el uso de las fuerza.



Para capturar a los mencionados jóvenes los agentes tuvieron que correr más de cinco kilómetros hacia abajo y luego la misma distancia hacia arriba, unos en motos otros en carro o camionetas, al final los lanzaron al pavimento y los esposaron.



Los tres muchachos se habían identificados hasta antes de llegar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, como jóvenes preocupados por la democracia. Su lucha había sido cívica, sin piedra, sin morteros ni lanza morteros.



Al parecer los tres miembros de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional, Rejudin, optaron por el camino más fácil y equivocado, digo fácil y equivocados porque lo acontecido el día lunes 21 de febrero en horas de la mañana así lo indica.



Lo acontecido el día lunes 21 de febrero en la sede del PLC del ex convicto Arnoldo Alemán, llegaron los mismos tres jóvenes de Rejudin y esta vez si hicieron uso de las piedras, los morteros y lanza morteros contra las instalaciones y las personas que se encontraban dentro del local. Eso fue un gran error y sucede cuando se toma el camino equivocados se opta por lo más fácil.



En la lucha cívica ¿cabe lanzar huevos? ¿colgar una cabeza de chancho en la sede de un partido o colocar ataúdes frente a las instalaciones de x o y organización política? SI



Pero venir hablando de democracia y aplicar métodos desfasados y obsoletos por la unidad y por la paz en Nicaragua es algo ilógico cuando ya estamos en pleno Siglo XXI.



Los miembros de esta joven organización, han optado por el mortero y la pedrada y en ese campo minado por los grupos del ex convicto Arnoldo Alemán y el Presidente Ortega nada tiene que hacer Rejudin, allí llevan todas las de perder, en una batalla campal el fuego nutrido estaría del lado de los PLC y el FSLN.



Los jóvenes que en las dos últimas oportunidades han resultados agredidos tanto en la CSJ y como en las afueras del PLC han abandonado la lucha cívica por la violenta. Su falta de experiencia y la falta de humildad por fortalecer sus conocimientos técnicos tácticos, por crecer y desarrollarse políticamente les ha llevado a costosas acciones; que dejan una clara evidencia de su marcado interés por salir en cámara y eso se llama: “protagonismo barato”.



Ellos, los chavalos de Rejudin son inteligentes, pero parece que el furor de juventud les esta haciendo caer en actos desesperados. Ojala que Jesucristo les llene de sabiduría y que también reflexionen y vuelvan a tomar el camino de la lucha cívica y digan un día junto al pueblo: No a la violencia…si a la paz con dignidad.



Porque con las dos últimas acciones lo que nos están diciendo es que su oferta es más de lo mismo y nada nuevo le están ofreciendo a las futuras generaciones ni al pueblo de Nicaragua. “Paciencia, que con paciencia la hormiga dominó en la batalla al elefante”.