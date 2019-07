La votación de la Contraloría

La votación que realizó la Contraloría General de la República (CGR) el pasado jueves para decidir si profundizar o no las investigaciones sobre las denuncias de serias irregularidades en el Consejo Supremo Electoral (CSE), ampliamente documentadas por EL NUEVO DIARIO, en la cual tanto contralores arnoldistas como danielistas cerraron filas, votando cuatro a uno (el Dr. Agüello Poessy fue la excepción) en contra de ahondar las denuncias, tiene varias lecturas.



En primer lugar es evidente que el pacto entre Alemán y Ortega esta funcionando de maravillas. Es extraño que un partido como el PLC y sobre todo su caudillo, que han estado pidiendo la remoción del presidente del CSE para tratar de darle una mayor transparencia, legalidad y credibilidad al proceso electoral de noviembre próximo, se opongan a una investigación de la CGR a pesar de todos los delitos que aparentemente se han cometido podría sacar al magistrado Presidente de su puesto actual, tal vez logrando a través de la Contraloría lo que no han podido hacer en la Asamblea Nacional (AN).



El precio político que va a pagar el PLC y sobre todo su cuadillo el Dr. Alemán es grande, y eso lo hace más sospechoso. ¿Será que el PLC esta jugando a gritar fraude una vez que se deposite la última boleta electoral? Veamos: La constitucionalmente cuestionada candidatura de Daniel Ortega, un CSE completamente desprestigiado, y el FSLN que se opone a cualquier tipo de observación electoral, dan el pretexto para descalificar todo el proceso electoral.



Por otro lado el ex Presidente Alemán podría necesitar a Roberto Rivas, a pesar de su discurso. Después de todo, el líder del PLC ha estado marcando muy bajo en las encuestas de intención de voto y necesite al CSE tal y como lo esta para negociar con su contraparte una cuota de diputados que le permitirían permanecer como una fuerza de cierta importancia en la AN así como su liderazgo dentro del PLC.



Definitivamente al orteguismo le interesa mantener al ex Presidente Alemán con vida política y ellos están dispuestos a darle ese oxígeno, la oposición dividida equitativamente dentro de la AN es la seguridad del FSLN de que nunca se pondrán de acuerdo como no lo han hecho hasta hoy.