Gadafi en cacería de “culitos rosados”

"I like to be a canibal not for the pleasure of ealing people,

but to vomit them"

Emil Cioran





Gadafi dice que morirá con los tenis puestos dentro de su mazmorra como un mártir con un abanico y su millón de dólares como su otrora, Sadam Husseim.



Pero antes de eso, 129 mil elementos del ejército, 45 mil efectivos policiales y un llamado a todos los CPC de sus tribus partidarias se pondrán a su disposición para confirmar su lealtad --eso si es que ocurre-- para derribar al puñadito de culitos rosados que en menos de 15 días lo mantienen tiene en jake.



“Yo, el Supremo, llamo a esos que me aman, a que salgan a las calles a catear a esos culitos rosados, alucinados drogadictos y manipulados por extranjeros”, aseguró el dictador acalambradísimo desde un podium con una plaza vacía (nótese en el reflejo de sus lentes que sólo los palomas de lo más campante seguían cagando la cabeza de sus monumentos).



Hubo justificaciones que el mismo mandatario dio para pensar que correrá sangre a borbojones por toda Libia en los próximos días tras la mayor cacería de culitos rosados de su historia.



“Esos culitos rosados que deshonran a sus padres, a la patria, a la revolución (O sea a mí), pagarán con sus cabezas….los envenenaré como hizo Putin con sus terroristas, los destrozaré como lo hizo Bush con sus aviones a los iraquíes o los judíos con sus tanquetas a los palestinos. Ha habido demasiado sadismo en el mundo para que la historia a mí también me reivindique. Ya verán, me los comeré vivos a todos, no por el placer de su carne sino por el placer de vomitarlos”, indicó.



Gadafi no dimitirá. No, no porque no es Presidente, sino porque su pueblo es el Presidente y el pueblo es el que lo nombró con el modesto cargo de Coronel; es decir, el poder no es de él es del Pueblo. (¿Nos recuerda a alguien está verborrea?).



Finalmente, son pocos los conspiradores, aseguró Gadafi. Y son sólo un puñadito de alucinados manipulados por burgueses tunecinos e islamistas fundamentalistas egipcios (Pero... estamos claro de esa su tesis???? Este dictador chiflado y paranoico está sugiriendo que Barak Obama y Bin Laden se enyuntaron para bajarlo de la mula ...éste sí que la sacó del estadio!!!!).