FSLN oficial, mil veces traidor

Se acuerdan ustedes de lo que fue la mistica revolucionaria?. Si, la misma.. De aquel sentir maravilloso de los tiempos de la lucha organizada del pueblo, cuando se sintio la mano y la presencia decidida de Dios a nuestro favor y en contra del yugo somocista opresor? Si se acuerda, entonces pasele la experiencia a uno de esos jovenes estudiantes que estan siendo enganados por el orteguismo. Hablele de los verdaderos heroes caidos en aquella gesta, cuya sangre derramada, puso el basamento moral de aquella victoria. Malograda, desdichadamente, por un impostor llamado Daniel Ortega, que del uno al cien, apenas hizo siete, pero que ahora se retrata orondamente “de tu a tu” junto a Carlos Fonseca y Sandino en las vallas publicitarias. Como ventajista que es.



Decirles a ellos, que la mistica revolucionaria, que es ahora una frase rara y lejana, perdida en el tiempo… fue un un dia verdad. Que no es una vieja foto guardada en un album familiar. Ni una lapida contemplada con ternura adornada de corozos. Sino que fue el alma misma de un pueblo que queria crecer en paz, en democracia y en plena libertad, hasta que vino el tipo este y su mujer a ocuparla de papel de bano.



La palabra mistica se describe como una “experiencia” con lo divino. Algo que se logra al vivir lo sagrado y compenetrarlo. Eso fue lo que experimento Esteban, el primer martir de los cristianos, al ser apedreado por aquellos judios infieles cuando les anuncio valientemente las buenas nuevas de Jesucristo, y muriendo, “vio el esplendor de la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a su derecha” (Hechos 7: 54-60). Y que tiempo despues, en el circo romano, les sucedia igual a los martires cristianos, que preferian dejarse devorar por leones hambrientos, antes que claudicar su fe en el Cristo resucitado. Y fue esa misma mistica, transformada en moral y fortaleza, la que heredaron la iglesia de las catacumbas y luego la iglesia institucional. Clave para entender la inexpugnabilidad de la Iglesia Catolica, y en general, de toda iglesia que se llame sinceramente cristiana.



Pues bien, un decimo de mistica parecida, pero en el campo politico, fue la que heredo el Frente Sandinista de Liberacion Nacional (el original y verdadero) del sacrificio de los heroes y martires de la lucha revolucionaria, que rindieron su vida luchando por la causa libertaria de Nicaragua y que el pueblo humilde luego reconocia a traves de consignas politicas con claro trasfondo religioso, como estas: “Por que la sangre derramada, jamas sera olvidada” “Por esos muertos, nuestros muertos, juramos defender la Victoria” “Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre, en una clara alusion biblica de la Carta a los Hebreos “Cristo es ayer hoy y siempre”.



Esta misma fuerza sobrenatural la experimento tambien el pueblo salvadoreno en su propia lucha, con la caida de heroes de la talla del Padre Rutilio Grande, el asesinato de las Hermanas de Maryknoll, los Sacerdotes Jesuitas de la UCA y la del mas grande de todos, la de Monsenor Oscar Arnulfo Romero, que dejaron tras de si, un enorme legado de santicidad religiosa y laica. Que ahora aprovecha un presidente bueno y decente como lo es Mauricio Funes, dirigiendo una nacion en democracia y libertades, aunque acechado por los buitres del FMLN, hermanos gemelos de Ortega.



Pero en Nicaragua, “la vanguardia duena de los sellos” tiro al zafacon de basura todo ese legado valioso que forjo el pueblo con su sangre, para aprovechar lo que convino a los intereses del matrimonio tirano y al Partido de su propiedad, el “FSLN” compuesto (ahora asi, realmente) por verdaderos bandidos, como Somoza decia de Sandino y de su gente.



Pero como felizmente Dios y su obra no pueden ser burlados por tiempo sin fin, el pueblo puede frustarle su proyecto a estos malvados, este Noviembre venidero, botando masivamente por la formula Gadea-Jarquin-Dora Maria. Unos lideres que le garantizan al votante inteligente, tres cosas fundamentales: vida en democracia, principios cristianos y continuidad revolucionaria de la buena, no la chafa. Para revivir el buen espiritu de la que he hablado en todo el escrito. Y al carajo con ellos! Viva Nicaragua libre!