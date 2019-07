¿Cual es el sentido de la Monarquía?

La monarquía es un régimen político obsoleto y antidemocrático en el cual los reyes gozan de un beneficio automático y vitalicio tanto para ellos como para sus generaciones descendientes.



Las personas en estos países ingleses, donde hay monarcas tienen que aceptar a los hijos de los reyes como futuros reyes sin que ellos tengan el derecho de elegirlos simplemente porque “tienen sangre azul”, este sistema no puede ser más antidemocrático. Precisamente es por eso que la monarquía es una herencia medieval que ya debería estar obsoleta.



Resulta ridículo que en pleno siglo XXI los gobiernos de Europa, sigan gastando el dinero de sus ciudadanos en mantener el gran nivel de vida y privilegio que gozan estas familias de la “realeza”.



Esto no es nada productivo. A estos individuos que simplemente posan para las fotos, revistas y hacen cosas excéntricas para que las personas estén pendientes de que hacen o no hacen, para así mantener vivo un teatro para el que ellos viven.



¿En realidad valen la pena los millones de euros que invierten en estas familias, en sus gigantescos eventos? ¿Vale la pena el gasto que generan para el beneficio que ellos ofrecen? Quizás para eso se podría crear una fundación o institución que administre ese dinero y trabaje para el bien de los más necesitados, pero ¿Cuál es el sentido de darles todo ese dinero a la “realeza”? ¿Para que a parte de ayudar se den la gran vida gastando millones en ellos mismos?



Un claro ejemplo es la famosa boda del príncipe William y Kate Middleton que se realizó en Londres, donde las familias de la realeza hicieron gala de su fortuna, en un gasto sin precedentes en el país ingles, ceremonias que solo pueden ser orquestadas por los hijos herederos de las coronas inglesas.



Aún cuesta creer que Europa, siendo un continente del primer mundo pueda tener una institución tan arcaica como lo es la monarquía. Esta institución queda atascada en el tiempo y fuera de lugar. La familia real debería de quedar en el pasado como parte de la historia cuando en verdad eran útiles, ya que eran los que en realidad gobernaban para el bien de sus países. Hoy ya no tienen razón de ser, son solo son un adorno muy caro que causa mas perjuicio que beneficio.



En los últimos años la realeza ha servido: 1. Para que las revistas siempre tengan una portada asegurada 2. Para que apoyen a la selección nacional de Fútbol 3. Para mandar a callar a los dictadores latinoamericanos 4. Para que viajen por medio mundo en yates y aviones VIP 5. Para que aplaudan a Nadal en los torneos de Wimbledon y la cámara los encuadre mientras bostezan 6. Para que vayan a los funerales de Estado y den los pésame.

