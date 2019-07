¿Meterse con la Policía, es meterse con el Diablo?

Invito a todos los altos funcionarios del gobierno empezando por nuestro presidente de la república Daniel Ortega Saavedra, primera dama Rosario Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce y demás personas que son los garantes principales de que se vayan haciendo las cosas correctas y con justicia, les sugiero que hagan una revisión exhaustiva de quienes están ocupando los más altos cargos como jefes de áreas en los diferentes departamentos y sub departamentos del organigrama de la Policía en Plaza El Sol, así como una auditoria a todos esos que ostentan cargos de asignaciones varias dentro de la misma, una auditoria real y no superficial que involucre todo los años que han ejercido esos cargos, así como investigar la forma de vida y las propiedades que han adquirido en esos años con un simple salario, mientras ustedes tratan de acabar con la corrupción y la pobreza, otros se dan el lujo de asegurar una buena vejez con malas acciones, no es necesario señalar directamente, cuando las investigaciones darán resultado y el que esté limpio de pecado que se sienta tranquilo.



Hago un llamado a la primera comisionada Aminta Granera y al general Roger Ramírez, que son personas con una función extraordinaria y de basta trayectoria, así como de honradez y transparencia para que vayamos limpiándola de aquellas personas que han tenido un mal proceder, ustedes tienen que ser los principales en garantizar la honradez y el buen funcionamiento de todos los trabajadores, muchos de estos se llenan la boca de decir que son intocables y protegidos y hasta hablan cosas demás que no son correctas con sus amistades para dárselas del importante y que empañan la imagen de esa institución y del Gobierno, por la falta de prudencia.



Cabe señalar que yo admiro la función de la Policía, porque me da orgulloso sus logros y éxitos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, pero la mejora se empieza desde adentro cortando lo podrido y no podemos hacernos los ciegos, sordos y mudos. No tengan miedo de denunciar lo malo.



Es importante hacer siempre cambios en los altos puestos y de confianza, porque cuando entra una nueva administración lo mas sano y recomendable es hacerlo y han fallado en ese aspecto, ya que hay jefes que vienen arrastrándose desde los otros gobiernos pasados, también recordemos que no es recomendable hacer traslado de quienes han sido denunciados reiteradas veces, porque lo malo se tiene que cortar de raíz y no andar consintiendo a nadie, ni por amiguismo ni por pesar, porque lo que hacen en trasladar el mal a otro lugar, sin embargo hay otros casos que algunos un mal proceder quieren deshacerse de personas que pueden ser un peligro eminente en ser descubiertos y que no son afines en principios y valores



Quiero recordarles a esos altos funcionarios de la Policía que nadie es imprescindible, nadie es intocable, nadie es protegido de nadie, más cuando se le puede comprobar un mal actuar y que los puestos van y vienen y no tienen derecho ningún alto de la Policía de darse el lujo de amenazar, tratando de intimidar a personas inocentes cuando ni cuenta se dan de las denuncias particulares que ponen sus familiares.



El Presidente ni cuenta se da de las malas acciones de algunos y cuando se da cuenta simplemente pasa como el caso de don Cerna, lo destituyen por haberse visto vinculado en el caso de la DGI, donde muchos opositores se están haciendo colocho en pretender de hacerlo ver que no fue por esa razón, cuando esta muy clara la situación.



Mi lucha contra la corrupción y el mal proceder de algunos que van destruyendo la Imagen del Gobierno, sigue en pie y que no me dejare amedrentar por nadie, porque lo hago por el enorme amor a mi Patria y a mi Partido, para que no destruyan las oportunidades de estar en el poder y su estabilidad



Si quienes dicen la cruel realidad en señalar y solicitar revisiones y auditoria es un delito mortal para la Policía, ni modo, pero no se sigan metiendo con personas inocentes, donde es un acto de cobardía y de abuso psicológico, porque desestabilizan emocionalmente y LAS LAGRIMAS de personas inocentes la leyes de la vida se encargan de cobrarlas con creces y yo elevare mi voz hasta las mas altas autoridades de quienes hacen semejante abuso, porque dice el Presidente que lo malo se denuncia, nadie es imprescindible y cuidado se llevan sorpresa.



Los verdaderos hijos de Sandino llevan en su actuar la ideología de valores y principios anteponiendo siempre la honradez por delante, estos ni se rajan ni se rinden ante la lucha de ver a una Nicaragua prospera y bendecida en todos los aspectos, acabando la corrupción.