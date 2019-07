El Futbol nica y su campeón

Este domingo 12 de junio el Real Estelí levantó su 5° titulo de Campeón Nacional, solo que este título tiene una gran particularidad y es que ha sido conseguido de forma interrumpida, algo que muy poco se ve en nuestros tiempos. Recuerdo la trascendencia de la noticia en México cuando los Pumas de la UNAM ganaron 2 títulos de torneos cortos seguidos imponiendo un record en su historia, sin embargo a nivel casero, el Real Estelí ha conseguido 7 títulos de torneos cortos en fila (del Clausura 2005 al Clausura 2009).



El Real Estelí dominó la década pasada (2001-2010) y en términos de resultados el club ganando 7 títulos de Campeón Nacional y 11 títulos de torneos cortos. Así que inicia otra década de victorias ya con 2 títulos en mano, el Campeón del Torno de Clausura 2011 y de Campeón Nacional.



Aunque las versiones de la Gran Finalísima parecen ser una de las peores y más incomprensibles decisiones de la FENIFUT la del domingo no dejó de hacer notar el poco interés que no solo los clubes han mostrado por las mismas sino de la misma afición futbolística y de los medios de comunicación. La razón es simple, el cupo a participar en la CONCACAF Liga Campeones o CONCACAF Champions League se ha vuelto el trofeo de caza mas importante para los clubes dándole un segundo plano al trofeo nacional si este sigue en disputa después de haberse efectuado la rifa de participantes.



Eso quedó demostrado en ambos partidos de la Finalísima. Pues no fueron grandes juegos, llenos de emociones, como se cerraron los dos partidos de la final del Torneo de Clausura que daba el cupo a la Champions League. Poca publicidad, poco público, los equipos se vieron sin muchas ganas y menos pasión más que para cubrir el trámite de jugar, allende de que el resultado no les daría mucha gloria pero además de eso tiende a cansar a los clubes pues es ya conocido que los que vana a la finalísima muchas veces se han enfrentado 6 veces seguidas como ocurrió el torneo de apertura o el de clausura que Real Estelí y Walter Ferreti se enfrentaron 5 veces consecutivas.



Sin embargo, nos detendremos aquí a analizar algunas de las estadísticas más impresionantes que un club nicaragüense ha tenido en su desempeño en los torneos nacionales y especialmente haremos énfasis en los torneos cortos pues es se sabe que los clubes participan en 2 torneos cortos al año jugando de 44 a 46 partidos con solo un mes de diferencia entre uno y otro lo que hace más trascendental sus resultados.



Así, pues, tenemos que el Real Estelí en lo que va de los torneos cortos que se establecieron el 13 de julio de 2003 y desde esa época el Real Estelí ha jugado unos 325 partidos (incluyendo postemporadas), han ganado 204 partidos, empatado 73 y unas 57 derrotas. Anotan la impresionante cantidad de 665 goles y permiten 215 para una diferencia abismal de 450 goles. Los torneos más sobresalientes han sido el Apertura 2007-2008 en que anotaron 51 goles y el Apertura 2006-2007 con 59 goles. En el Apertura 2003-2004 el Real Estelí no perdió ni un partido y anotó 51 goles .



Por otro lado el Real Estelí en esta década de torneos cortos en que se han jugado unas 16 ediciones ha ganado 11 (7 en forma consecutiva del Clausura 2005 al Clausura 2009) y 3 títulos de Subcampeón 2004-2005, 2005-2006 y 2009-2010. Han ganado 6 títulos nacionales de 8, de esos 5 en forma consecutiva (2006 al 2011).



El Real Estela, de igual forma, ha clasificado en primer lugar en 10 ocasiones de 16 posibles y en 16 torneos cortos ha estado en 15 semifinales o play offs, solo fallando el Apertura 2010-2011 para un impresionante record de participación y triunfos de forma estable, constante y consecutiva. Su director técnico Otoniel Olivas ha impuesto un record como entrenador y técnico pues todos estos, desde 2003, le pertenecen convirtiéndolo junto a Mauricio Cruz, del Diriangén, en el técnico más ganador de Nicaragua.



Felicidades entonces al Campeonísimo, orgullo de las tierras norteñas de Nicaragua que ha llenado de hazañas, records, estadísticas y leyendas al futbol nacional.