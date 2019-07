El reciente estudio “Niñez y Adolescencia en la radio nicaragüense”, del centro Dos Generaciones, revela una serie de prácticas informativas que los radioperiódicos deben mejorar al abordar temas relacionados con la niñez y adolescencia. Aunque el informe deja constancia que Noticiero Maranatha (Radio Maranatha) y Noticiero Somos Noticias (Radio La Primerísima), se han constituido en tribunas valiosas para cuestionar las principales demandas que se formulan al Estado en beneficio de este segmento poblacional.



El estudio centra su análisis en cinco radioperiódicos capitalinos (Somos Noticias, Noticiero Ya, Seis en Punto, Qué pasa y Noticiero Maranatha), por considerar que tienen alcance nacional y gozan de rating. Sin embargo, si se revisa el mapa de los radioperiódicos en la capital, en realidad los espacios seleccionados casi son el total, puesto que durante la administración del presidente Ortega, nueve radioperiódicos con línea editorial independiente han salido del dial, producto del retiro de la publicidad gubernamental (Sociedad Interamericana de Prensa, 2010). Actualmente los radioperiódicos están reducidos a una lista corta, adsorbidos por propuestas comerciales y ofertas con gran contenido oficialista, lo que constituye una supeditación con el discurso del partido en el poder y una subsecuente reducción de acceso a la niñez y adolescencia, y otras de minorías.



Sería un error uniformar el análisis para todas las propuestas informativas. El informe de forma individual observa cada propuesta revelando que hay radioperiódicos que han asumido un compromiso abierto con las demandas de las chavalas y chavalos. Noticiero Maranatha, dirigido por Filadelfo Martínez, y Somos Noticias, con Tirsa Sáenz al frente, han demostrado ser espacios informativos donde se visibiliza la agenda de las minorías, entre ellos la niñez y adolescencia. Ambos noticieros se dan a la tarea de poner especial énfasis en temas de sumo interés para niñas, niños y adolescentes: salud, educación, derecho y justicia, etc.



Suele ser una trampa asumir que un medio está más comprometido con las niñas, niños y adolescentes, partiendo de la cantidad de información que brinda sobre esta temática. No siempre lo cuantitativo es igual a un tratamiento de calidad con enfoque de derechos humanos. El estudio aclara que la cuestión de fondo no es sólo analizar qué medio aborda más los temas relacionados con la niñez y adolescencia, sino cómo este asunto es abordado y cuál es la posición informativa que asume el medio frente al compromiso que tiene el Estado con las niñas, niños y adolescentes.



El Noticiero Ya, constituye una muestra de cobertura en detrimento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Según el estudio Noticiero Ya (39%) fue radioperiódico que más fijó en su agenda temas relacionados con la niñez y adolescencia, pero cuando se analiza el tratamiento se constata que los chavalos aparecen principalmente en temas relacionados con violencia y accidentes; el lenguaje se caracteriza por ser sexista, discriminatorio y peyorativo; y además omite cuestionar el compromiso pendiente que tiene el Estado y en especial el gobierno, en temas relacionados con salud y educación. Estos hallazgos confirman que este medio poco o nada ha atendido las distintas recomendaciones que han formulados diversos estudios para erradicar su actual propuesta informativa de nota roja por una que contribuya a construir ciudadanía critica.



¿Qué dice el informe en relación a los radioperiódicos “Qué Pasa” (Radio Sandino) y Seis en Punto (Radio Corporación)? La primera propuesta informativa se caracterizó por incorporar estos temas con un tratamiento oficial, es decir, se limita a divulgar proyectos de las instituciones encargadas de tutelar los derechos de los chavalos y chavalas, antes que cuestionar estas políticas públicas y visibilizar la voz de la niñez y adolescencia. Este vacío ratifica la tesis que en los medios oficiales no hay lugar para la crítica y el pluralismo, tal es el caso del radioperiódico Qué Pasa, donde su política editorial se impone abiertamente a la política informativa, por ende, no hay cabida para cuestionar la deuda que tiene el Estado con este sector social.



Seis en Punto (Radio Corporación) fue el radioperiódico que menos incorporó la voz de la niñez y adolescencia, (2%). El presente resultado denota que estamos frente a una propuesta informativa ‘adultista’, la cual continúa siendo copada por actores tradicionales, principalmente hombres; los micrófonos son monopolizados por políticos y dirigentes empresariales. Llama la atención que las pocas veces que incorporaron temas relacionados a la niñez y adolescencia, fue bajo la vocería de diputados, alcaldes y representantes de la niñez. Esto sugiere que las niñas, niños y adolescentes están siendo prácticamente invisibilizados y únicamente cobran interés cuando se trata de datos estadísticos o efemérides.



¿Cómo mejorar estas propuestas informativas? El estudio propone que los radioperiódicos reviertan la lógica con que construyen su agenda en relación a la niñez y adolescencia, sustituyendo la vocería de actores tradicionales por la de chavalas y chavalos; contar con una agenda propia pensada con un enfoque de derechos humanos; solicitar rendición de cuentas al Estado; seguir promoviendo educación y salud como demandas prioritarias, etc. También el documento propone que los medios vean como facilitadores y aliados a las organizaciones de la sociedad civil para promocionar nuevos liderazgo en la agenda pública. Ojala que este estudio sea analizado en el interior de los radioperiódicos y sirva de insumo para enriquecer la visión de los periodistas en torno al tema de la niñez y adolescencia.



*Coautor del estudio Niñez y Adolescencia en la radio nicaragüense.