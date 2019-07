Tendría que existir la caja con tapa de vidrio y un martillo al lado con la leyenda “Rómpase en caso de Dictadura” Existe para casi todas las situaciones de encierro en que nos vemos los seres humanos: en los vagones de los trenes, la cabina de los aviones, los ascensores, los pasillos de los rascacielos. Según el caso, la caja contiene alarmas, extinguidores, manijas para abrir puertas, picos para quebrar ventanas. ¿Qué tendría la mítica caja que inventaríamos en caso de dictadura? Los invito al divertido ejercicio de imaginarla y diseñar la propia. La única regla del juego es que no puede incluirse en la caja ningún arma bélica: rifles, cañones, granadas, cosas por el estilo, porque ese método ya sabemos, por experiencia, que funciona, pero que es costoso, doloroso y no necesariamente arroja los resultados esperados.



Como iniciadora del juego, me corresponde proponer algún ejemplo, ¿no es cierto?, pensar en lo que contendría mi caja. Vamos a ver:



1. En primer lugar la lista de un mínimo de 12 personas (está visto que 12 dispuestos a la prédica, el ejemplo y a viajar donde sea necesario, pueden tener un impacto milenario o al menos el suficiente para tambalear una dictadura) Estas doce personas, convocadas al romperse la caja, reunirían entre todas la siguientes cualidades: honestidad, sentido del humor, inteligencia (sea práctica o teórica), desprendimiento, seguridad en sí mismas, deseo de aprender, humildad, arrojo y nobleza de espíritu. No estaría mal que tuvieran, además, facilidad de palabra y don de gentes.



2. A diferencia de los apóstoles, sin embargo, al menos unas cuantas de éstas 12 tendrían que tener ya sea dinero propio, ya sea la posibilidad de obtenerlo pues “en caso de Dictadura”, una caja chica es necesaria.



3. Un libro que, a través de cuentos, anécdotas y poemas, cuente de las tribulaciones colectivas y exponga de manera hermosa la doctrina de una nueva sociedad: lo que será tolerado y lo que no será tolerado, los estatutos éticos, los deberes y derechos de los ciudadanos, el diseño de los beneficios y bondades que se persiguen y los métodos para evitar que los preceptos expuestos en el libro sean violentados.



4. Una copia de la Constitución de la República

5. Un megáfono

6. Una computadora con acceso a la internet

7. Una impresora

8. Doce celulares

9. Una o dos motocicletas y/o vehículos

10. Un manual para el control de la rabia y otro para el fomento de la paciencia

11. Muchos pares de zapatos para zapatear calles y barrios

12. El nombre de un abogado incorruptible

13. La lista de un numeroso grupo de apoyo compuesto por mujeres y jóvenes

14. La dirección de una plaza



Una vez abierta la caja, se procederá a reunir y mezclar todos estos elementos y, sin conferencias de prensa o avisos en los medios, se visitará personalmente, en sus casas, al menos a la mitad de la población del país. Los domingos, cada una de las doce personas se colocará en una plaza con un artista (guitarrista, cantante, poeta, teatrista, pintor) y un megáfono. a contar lo que dice el libro que, idealmente, se repartirá entre los concurrentes. Durante la semana, las mujeres y los jóvenes dejarán volar su creatividad y harán al menos una acción visible de protesta. Ante posibles acciones represivas se conservará la calma y se jugará el juego de las estatuas. Se escribirán y distribuirán abundantes papeletas, se harán mantas y camisetas, se “patearán” sin cesar calles y barrios hablando con la gente, se harán amistades, se leerá poesía y se hará teatro efímero, se visitarán mercados, se actuará con discreción y se dejará al tiempo y a la realidad hacer su parte, hasta llenar la plaza, detener el país y hacer el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha.



Debo dar crédito para esta caja a la Primavera Árabe, a Gandhi, a Thoreau y a las otrora jóvenes generaciones de mi país.



A ver qué se les ocurre a ustedes…