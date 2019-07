Nicaragua; tierra de lagos, volcanes y cheles

Por cosas de mi trabajo regularmente me toca buscar fotografías en Flickr para ilustrar artículos. “Social media”, “tecnología”, uno se puede encontrar fotos de todo, con permisos que permiten su utilización libremente a cambio de dar el crédito de la imagen. Una maravilla.



Sin embargo, hace un tiempo me percaté al buscar “Granada Nicaragua”, que la mayoría de los resultados eran fotografías estilo “postales” de edificios, niños, lugares turísticos, etc, la mayoría tomadas por extranjeros, cheles en el sentido nica de la palabra, que han inmortalizado y subido a la Web su visión de “la gran sultana”.



Estoy tratando de que esta entrada no suene a algún tipo de propaganda nacionalista barata. Así que me apuraré a aclarar mi punto. Se calcula que el 10% de nicaragüenses tiene acceso a Internet, es decir, unas 600 mil personas (algunos calculan que es más), en comparación, cada año llegan a Nicaragua aproximadamente medio millón de turistas. Es decir, que esas cifras están casi “taco a taco”. Y si es así, por qué parece entonces que la mayoría de las fotografías que encuentro en Flickr son de algún turista. Y no es necesario ser un consultor sesudo para llegar a la conclusión de que, los turistas están más preparados y motivados a ser creadores de contenido para la Web que los nicas.





¿Será un asunto de tecnología?, precisamente por eso quería hacer la comparación anterior, porque una conexión a Internet nos da acceso a los mismos servicios Web. ¿Será falta de cámaras?, pues, más que una cámara pensaría que tal vez muchos consideramos nuestro entorno como algo aburrido porque lo vemos todos los días, en cambio, para un turista todo resulta nuevo, exótico, como la señora enrolando un puro, el típico coche, etc. ¿Será que a nadie le va a interesar lo que subamos?, pues a los cheles parece no importarles mucho si tienen o no una gran audiencia, por qué debería importarnos a nosotros. ¿Faltará capacitación? es probable, pero esto no es sólo una cuestión técnica ya que la mayoría de estos servicios Web tienen tutoriales incluso en español, con video, capturas de pantalla, preguntas frecuentes, foros… me imagino entendieron la idea.



Y esto no sólo ocurre en Flickr. Hagamos un ejercicio práctico. Dale un vistazo a tu Facebook y conta cuántos enlaces de sitios nicas han compartido tus amigos en las últimas 2 horas. Ahora, conta cuántos artículos de El País, BBC u otro medio internacional. ¿Quien sale ganando?. Supongo que gana el update de Farmville, el mensaje de la galletita china o el virus-spam de turno. Pero bueno, aún suponiendo que compartimos algo de contenido, ya sabes, de eso que se llamaba la Web, usualmente no favorecemos contenido nica.



Tal vez probando otra red social. Dale un vistazo a este link de búsqueda en Twitter con la palabra Nicaragua o sino éste del hashtag (#Nicaragua http://twitter.com/#!/search?q=%23Nicaragua). Hay momentos en que la cosa se nivela, tal vez porque los usuarios nicas de Twitter están cada vez más conscientes del uso de hashtags, o de la idea de compartir contenido sustancial más que aplicaciones y juegos, cosas de cada plataforma.



Aún así, me pasó una vez que estaba dando una charla sobre el uso de redes sociales a periodistas de radios locales, que uno de los participantes me dijo “me acaban de avisar que hay disturbios en Boaco por una decisión del Concejo Municipal”, e ingenuo como uno es a veces le dije “quizás alguien posteó sobre eso en Twitter”… lo buscamos, y nada http://twitter.com/#!/search/boaco. Y es que, llegados a este punto ocurre otro fenómeno interesante; Nicaragua de acuerdo a los nicas en la Web, a veces parece limitarse a Managua, sus políticos y otros personajes cómicos.



¿Y qué podemos hacer?. Aquí voy a aprovechar para hacer un breve comercial. Un grupo de blogueros nos hemos unido para realizar el primer Festival de Blogs Nicaragua. Una de las ideas del festival es crear un directorio con blogs nicas y tratar que el público sepa que existen estos blogs, y que no sólo se alimentan desde “la novia del Xolotlán” donde varios residimos.