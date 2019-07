Entrevistando a Jehová acerca de la situación política de Nicaragua y el mundo

Buenos dias, Divinidad, Senor Todopoderoso, gracias por…



Momento, momento, Nestor, sin titulos por favor, yo soy alergico ahora a esas

altisonancias. Decime mejor Jehova o Yahve, a secas. Por que aqui no me conocen como Adonai, o El Shaddai, como me llama mi gente judia.



Como usted lo prefiera. Vino para “acompanar” las elecciones de Noviembre?



Si, me invitaron a ultima hora, pero si no es como Observador, prefiero quedarme clandestino, como han andado Etica y el Ipade. Rivas cree que por que un dia fui amigo de Obando, las cosas no han cambiado y querra manipularme, pero yo a Obando, la verdad, ya no le creo ni el bendito.



Usted sabe que han etiquetado a este gobierno como cristiano, solidario y socialista?



Si, y me parece una total falta de respeto. Usar los valores que dejo mi Hijo y la imagen de mi sierva Maria, en las rotondas, para maquillar la imagen de la revolucion, me parece despreciable. That’s not fair (perdon, se me salio el English). No lo veo correcto. Te digo algo, yo valoro a las personas de acuerdo a sus amistades, y cuando veo las calanas de amigos que tiene esta pareja, me dejan mucho que desear y se que las cosas van tirando a mal. Y me preocupa tambien el ejemplo que estan dando a sus hijos, quienes le pueden ir agarrando sabor al mal. Perder una que dos almas, me duele, pero que se pierda toda una familia es desastroso.



Que opinion le merece la oposicion nicaraguense?



Cual oposicion? Aqui en Nicaragua (salvo el viejito Gadea y Edmundo Jarquin) nadie mas esta compitiendo para ganar la presidencia de la republica. El resto solo anda haciendo la farsa de competir para ganar curules. No les interesa remontar a Ortega en las encuestas.



Pero, espere un momento. Nos debemos resignar entonces a la reelecion de Ortega, pese que al ganar profundizaria su dictadura?



Bueno, imaginate. Esas son las ganancias del clientelismo entre gente “politizada” pero sin educacion politica. Hay gente aqui tan danielista, que te aseguro, que si yo mismo apareciera en la boleta electoral, votarian mas por el, que por mi. Ortega es mas dios para ellos, que yo su Dios. Pero si gana, agarrense! Por que ahora si acabara con los Partidos Politicos y con la Sociedad Civil; y el pueblo seguiria siendo lo que ha sido hasta hoy en sus manos: una simple masa de plastilina.



Y usted, adonde entra aqui para echarnos una mano?



Bueno, no se preocupen. Yo mandare senales del cielo. En estos meses siguientes los dictadores no la tendran facil conmigo. Yo no bajo por bajar, olvidate! Y como lo diria uno de esos astrologos charlatanes: “los dictadores estaran entrando conmigo en los signos retrogrados” jejejeje. Esta vez la ciudades menores y el campo tendran su peso especifico. O en todo caso la balanza quedara muy desigual.



No me puedo resistir a preguntarle algo sobre el tema religioso. Puedo?



No vine preparado para eso, pero adelante.



Despues de veinte siglos, por que Israel lo prefiere a usted, encima de Jesus?



Mira, el pueblo de Israel determino que la doctrina de mi Hijo Jesus es muy blanda, y adoptarla, atentaria contra sus intereses nacionales y su seguridad regional. Vivir rodeados de enemigos no es ningun chiste. Y salir con una religion, que ama incondicionalmente; perdona a sus enemigos y ademas pone la otra mejilla, los pondria en total desventaja, ante sus enemigos jurados. Tambien que es muy manipulable, cosa que aprovecharian sus contrarios para echarles en cara cualquier uso legitimo de fuerza que elllos hicieran, en la lucha por su identidad, soberania y supervivencia.



La doctrina de mi hijo (como sabes) triunfo en la mayor parte del mundo. El Evangelio se abrio paso aculturandose. Pero, lamentablemente, no dio igual resultado con el pueblo de la promesa y eso me lleno de gran decepcion al principio, pero despues los comprendi. Y tuve que seguir con ellos, como su Dios, por que no habia de otra. Pero por lo menos, me quede rigiendo las creencias de un solo pueblo, lo cual considero un descanso, comparativamente.



Podriamos decir entonces que Jesus fracaso en ser el Dios de Israel?



No tanto. Yo no lo considero asi. Ellos estaban demasiado acostumbrados a mi, que soy como mas fuerte de caracter y les convenia mas. Pero el moderno Israel, no ha perseguido ni a su doctrina ni a sus seguidores. Te voy a hacer una comparacion que considero valida: Jesus mi Hijo y Barack Obama se parecen mucho. Ambos son buena gente. Lindos. Decentes. Pero en estos tiempos ser demasiado esplendido se presta a malos entendidos. Por que la bondad se vuelve tonteria y facilmente se aprovechan de tu nobleza. El mundo de hoy necesita de ambos: amor y mano dura. Por que solo nobleza no basta, por que te comen vivo, te aprovechan y te mantienen atado por tus principios.



Mira como Chavez insulta como quire a los Estados Unidos y al presidente norteamericano. Lo mismo que Ortega, que beben la leche pero maldicen a la vaca. Es demasiado! A Chavez le mande una advertencia y no ha entendido: Sigue en sus afanes de poder y de represion social. Y me lo voy a tener que llevar! Espero que los otros tambien vayan rectificando, por que si no, los voy a vestir de negro riguroso!



Pero si ya viene el 2012 de todos modos!





Que 2012 ni que 2012! Yo no voy a esperar a Nostradamus ni a los indios Mayas para darles su leccion.



No se enoje. Que le hace dano a su presion y a su diabetes. Mejor pasemos a otra cosa, a la Iglesia Evangelica y su portentoso avance en esta ultima mitad de siglo, que opinion le merecen ellos, y este fenomeno?



Bueno, el primer gran avance del protestantismo fue convenir a los intereses del naciente capitalismo. Ser la religion mayoritaria de media Europa y de los Estados Unidos, fue un factor impresionante. Pero fijate en un dato curiosisimo: Yo estuve un tiempo en Guatemala, que era super catolica y oia a los pastores decir: “Vamos a ganar Guatemala para Cristo! Guatemala para Cristo!” Y lo lograron al fin, con enome disciplina y dedicacion. Igual que han avanzado en Nicaragua y en general en toda Latinoamerica.



Pero como es eso, que siendo los Estados Unidos un pais de mayoria protestante, sea el mas libertino y consumidor de estupefacientes? Ahi no vas a ver muchachas virgenes, ni jovenes que no hayan probado drogas. Ni presidentes que no hayan sido borrachos.



Y Guatemala, que era una nacion tranquila, ahora es el pais mas violento de centroamerica, junto a El Salvador, donde tambien hay mucho evangelio, y lo mismo. Como es que la nueva creencia no moldeo a estos paises para ser modelos diferentes? No lo entiendo.



Pero el colmo es Mejico. Los pastores llegaban y decian que Mejico estaba bajo maldicion por que adoraban (en vez de venerar) a la Virgen de Guadalupe. Y comenzaron a ganar seguidores alla. Gente famosa como la cantante Yuri se convirtieron, y tras de ella, otros, dando pasos muy cualitativos. Pero, Ideay! Mejico es ahora lo peor de lo peor.



En ese pais la gente mata con una sana inconcebible, que tiene gozando a Satanas. Por que es un pais que esta en manos del diablo, como una vez lo estuvo la Alemania de Hitler y la Espana de la inquisicion. Y concluis que el problema era otro. Que no eran ni el catolicismo, ni la Guadalupana, sino su ambicion por la vida lujosa y las drogas, que hicieron su mercado (y su infierno) alli. Y pensar que un dia pense en Mejico para que naciera alli mi Hijo: vos sabes, el Evangelio se hubiera difundo en canciones rancheras, no era fantastico!?



Que interesante. Mire, Senor. Con usted podriamos pasar dias y dias platicando. A mi me gustaria darle lugar a los lectores, para que le preguntaran sus temas de interes. Usted tiene un Blog, esta en Facebook o tiene una cuenta en Twitter?



No. El Cielo no esta tan avanzado, pero cuando lleguen lo hare con gusto.



Gracias Eli. Que disfrute su estadia en nuestro pais!