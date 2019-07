Me muero por un Lada 4x4

El primer viaje de mi papá fuera del bloque socialista fue a España. Cuenta que cuando llegó a Valencia en julio de 1987 para el festival de las juventudes socialistas, le impresionó ver los nuevos modelos de FORD. Impresionado no por los modelos en sí, sino porque él pensaba que esa marca había desaparecido. Ahora se ríe de la ingenuidad de haberlo pensado siquiera.



Debo confesar que yo no sabía que LADA seguía existiendo hasta que vi un reporte de televisión sobre cómo Vladimir Putin atravesó casi toda Siberia manejando un Lada Kalina Sport. Atrás lo seguían sus escoltas y al menos 3 carros idénticos por si el carro que manejaba se descomponía. La travesía de Putin tenía como intención demostrar al público ruso, y del mundo entero, la confiabilidad del vehículo.



Por cierto, alguno sabrá, la mayoría no, que Lada Kalina es ESE modelo de taxi que ahora circula en Managua, donde también podemos ver esos buses del grupo ruso GAZ, y cuyo nombre de modelo he tratado de descifrar sin éxito. Y si estos nombres te suenan raro, qué decir de Mahindra, de la India, marca que ahora vende una distribuidora del Grupo Pellas.



El mundo está cambiando, como ya ha cambiado muchas veces antes. El imperio romano cayó, el Británico, la Unión Soviética… ya entendieron el punto. Ahora asistimos al surgimiento de economías emergentes, como Brasil, India, Rusia y China, también llamados por aquellos a los que les gusta inventar siglas, países BRIC.



En el caso de la Nicaragua actual, este resurgimiento viene en un momento, curiosidades de la vida, en que el Presidente es la misma persona que cuando mi papá viajó a Valencia en 1987. En esa época, igual que ahora, tener un vehículo era todo un lujo, y yo soñaba con que mis papás tuvieran un Niva, algo que nunca ocurrió.



Un día de estos pasando las páginas del periódico vi un anuncio con la foto de un Niva, mi sueño, que ahora se llama Lada 4x4. “Desde $14,500 con todos los impuestos incluidos”; cumplir mi sueño y de paso viajar en el tiempo tiene precio.