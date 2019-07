Emila Persola & Waldir Ruiz: ¿dónde está Martín?

Quería regalarle un libro; pero el día que me despedí de él salí tan rápido de mi casa que se me olvidó hasta mi camarita digital que perpetuaría el recuerdo de la despedida. Luego, por muchas razones, sería difícil volver a verlo. En estos momentos Martin Mulligan debe estar muy lejos de Nicaragua. Una ausencia virtual en las redes sociales y un anunciado abandono indefinido a Emila Persola vuelve misterioso el asunto: ¿será que Martin y Emila Persola se divorciaron? ¿Ya no tendrán vida virtual juntos?...ya veremos.



Esta vez no hablaré de cómo nos conocimos, si no de su libro “Blog to Rosario” y lo que representa para la literatura nicaragüense, en especial, para los nuevos escritores. Hay muchísimos académicos que, a pesar del auge de las nuevas tecnologías, todavía ven con desdén o no conciben como literatura lo que algunas personas, en algunos casos también egresadas de un sistema educativo tradicional, realizan en espacios virtuales como los blogs.



“Blog to Rosario” el libro de Martin Mulligan, publicado bajo el pseudónimo de Emila Persola, ganador de la convocatoria del Centro Nicaragüense Escritores (CNE) 2011 es, pienso yo el libro que rompe el esquema de publicación: publicación física-publicación virtual, pues él lo gestó de forma pública en la web (como blog) y ahora tiene la oportunidad de tener su versión física. Esto nos demuestra que la literatura nicaragüense, además de mantenerse, crece, se adapta y se diversifica con cada generación.



Aunque “Blog to Rosario” está presentado como un libro de “cuentos”, me atrevería a decir lo que, seguramente, mi estimado profesor de narrativa creativa, el poeta y narrador Iván Uriarte, diría: “No son cuentos”. El libro de Persola deambula entre el diario íntimo como género literario, la prosa poética, poesía de verso libre, el artículo de opinión y, sin ninguna duda, entre todo esto brilla uno que otro cuento de formato (tradicional) contemporáneo como “La princesa de hule” en la sección “Idearium de un gorrión nervioso”.



Con el matiz íntimo que devela una intraproyección del autor en su infancia y en nuestra patria, nos construye la problemática nacional actual en un dramático contexto observado y vivido por una generación de jóvenes que vive con el ajeno recuerdo surrealista de una revolución de los 80 que no vivió, así como la soledad, lo efímero y liante de las relaciones afectivas en una Nicaragua como la de hoy.



La brevedad con la que están confeccionados los escritos del libro, la naturaleza fragmentaria de un blog y el contexto de las historias contadas lo vuelven fácil de leer. Creo que este libro marca el inicio de una literatura nicaragüense que se está gestando con fuerza en los blogs. Simplemente es genial.



