Daniel 10:1

Biblia Reina Valera (King James), version 1960



“En el año tercero de Ciro, rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Betsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero el comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.”



Contemporary English Version (CEV) 1995: “In the third year of Cyrus the king of Persia, a message came to Daniel from God, and it was explained in a vision. The message was about a horrible war, and it was true.”



Biblia de Jerusalem Latinoamericana. Católica: “El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado tambien Baltasar, tuvo una revelación. Un mensaje veraz sobre la gran guerra. El entendió el mensaje, y su comprensión le fue dada a través de una visión.”



Comentario breve: Este es el principio de la última visión de Daniel el profeta, un judio de clase noble, que narra el período de las persecuciones judias, su cautiverio, y posterior liberación por Ciro el grande, el rey persa, que les dió un diferente trato politico; autorizó el regreso a su tierra natal y les permitió el inicio de la reconstrucción de su llamado Segundo Templo.



Daniel tuvo fama de sabio y adivino, y aunque para nosotros los cristianos, él es un profeta mayor, su nombre no aparece considerado como tal, en los Niviim (profetas) judios.



En este capítulo 10 (hasta el 12) el profeta anuncia en vision, el principio de un largo conflicto. Una guerra, que históricamente, cualquiera diria, fue la habida entre los Seléucidas (del norte de Siria) contra los Lágidas del Egipto sur, pero que tiene en realidad un significado distinto y mucho más misterioso: Una visión mesiánica acerca de la eterna lucha entre el bien y el mal. Librada por el Arcangel Miguel (protector de Israel) en contra de “el principe de Persia” (un poderoso angel caido, que representa al mal y a las naciones enemigas del pueblo de Dios).



El hecho curioso es, que este verso (10: 1) que anuncia de entrada este período calamitoso (de casi inmediato cumplimiento), tiene una sospechosa coincidencia con nuestro dictador DANIEL ORTEGA 10/1 (diez de Enero) fecha de su toma de posesión presidencial, ilegal e ilegitima, en la que estuvo presente como invitado el presidente de Iran (¡justamente, de la antigua Persia!) y que por lo mismo, significará el comienzo para Nicaragua, de un largo y penoso proceso de lucha en contra de su dictadura personal, familiar y neo-somocista, para recuperar su democracia legítima. Noten que esta nueva gestión de Ortega ha comenzado con hedor de muerte, con el asesinato del rebelde Pablo Negro, encontrado en estado de descomposición, después de ser ejecutado en Nicaragua y tirado hacia el lado hondureño para confundir a la opinión pública.



La muerte de este alzado, sumada a la del otro líder campesino, Yajob, y la de don Mercedes Perez Torres y sus dos hijos, en Cusmapa, pueden traer inevitables consecuencias de retaliación, por culpa de la intolerancia de la nueva dinastia Ortega-Murillo, que aplastan cualquier voz disidente, ya sea esta, cívica o militar.



Pero ojo con las coincidencias bíblicas. Que esto lo escribió Daniel el profeta, al final de sus días; es decir, no hubo más profeta Daniel después de esto. Que también podrian ser los últimos de nuestro “presidente pueblo” en este período. Y que por su afán de llegar a rey (como el Principe Felipe) podria encontrarse con el muro poderoso de la lucha organizada del pueblo nicaraguense, que es la verdadera fuerza del bien y no la suya, la malvada populista.



Y una curiosidad final: La única falta que se le ha achacado a este hombre justo, que fue el profeta Daniel, fue el de no haber regresado junto con su pueblo a la tierra prometida, terminado el destierro babilónico, y quedado como un funcionario importante al servicio de un gobierno extranjero (medo-persa) que hasta le cambió el nombre.



Lo cúal guarda también, otra similitud con Ortega, que está más al servicio de los gobiernos de Hugo Chávez, de Raúl Castro y de Ahmadineyad, que al servicio de su verdadero pueblo de origen, al cual debia de honrar por sobre todas las cosas.