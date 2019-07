Una institución del periodismo

Su nombre continúa enalteciendo al periodismo nacional. Referente obligatorio de la nueva generación de estudiantes en comunicación. Más que testigo, ha sido actor crítico durante diversos episodios claves en la historia contemporánea. La firmeza de sus convicciones y principios constituyen lección ética para el periodismo. Su rigurosidad y capacidad de síntesis fueron las mejores enseñanzas para la nueva generación de periodistas que formó en la redacción. El periodismo no ha sido su profesión, sino su proyecto de vida. Honró al periodismo como verdadero cuarto poder. En realidad si tocara hablar de uno de los principales iconos del periodismo, tendríamos que llamarle por su nombre: Danilo Aguirre Solís.



Si hay alguien que logró custodiar el legado ético e institucional del doctor Pedro Joaquín Chamorro, ha sido Aguirre Solís. Prueba de ello es que desde que fundó El Nuevo Diario junto con el ingeniero Xavier Chamorro Cardenal (q.e.p.d), hizo de este impreso un verdadero espacio fiscalizador del poder. Tribuna encaminada a defender la democracia. Aguirre Solís, ha sido coherente con sus convicciones políticas. Jamás hizo concesiones en detrimento del pluralismo, democracia y ética. Celoso de la institucionalidad, cerró su hoja de vida incólume en su principal proyecto periodístico, pero no del periodismo. Como pocos, logró trascender y constituirse en verdadera institución del periodismo en Nicaragua.



Su expediente en materia de libertad de expresión inició a escribirse desde la dinastía somocista. Con el tiempo solo su cabellera ha mudado, pero no sus convicciones. Se volcó por completo a defender este principio universal de derecho humano frente a todos los gobiernos en más de cuarenta años. Sus primeros pasos en defensa de la libertad de expresión los dio en La Prensa de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Un principio que defendió inclusive durante la década de los ochenta. Uno de sus últimos legados a favor de la libertad de expresión fue liderar en 2005 –junto con el Ing. Xavier Chamorro, y Julio Francisco Báez- la introducción de los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 527, conocida como Ley Arce.



Hablar del doctor Aguirre Solís, equivale mirar al periodismo en su esencia pura y dura. Su nombre es sinónimo de compromiso, responsabilidad, criterio propio, diálogo, consenso, disenso, institucionalidad. Principios y valores escasos en el periodismo. Males que alejan del ideal del cuarto poder en la sociedad que suponen representar los medios y periodistas como los representantes de los intereses de la ciudadanía e institucionalidad para interpelar al poder, pero que en realidad, esta función social desde hace rato entró en crisis. Un vacío que mientras perdure continuará auto atentando con el verdadero rol del periodismo en la sociedad nicaragüense.



Para quienes han seguido de cerca las huellas de Aguirre Solís, saben que como pensador crítico, preocupado porque la institucionalidad recobré su verdadero cause, al igual que los escritores, jamás se jubilará. Afortunadamente para el periodismo, Aguirre Solís ha vuelto a reinventarse ahora con su tradicional segmento editorial: Enfoque, en el programa Esta Noche, conducido por otro icono del periodismo Carlos Fernando Chamorro. En medio de la fragilidad institucional, su presencia en la vida pública resulta imperativo ético.



Para la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, recientemente fue un honor que Aguirre Solís en el espacio de Cátedra Abierta, dictara conferencia magistral sobre la Institucionalidad en el país. Diálogo necesario para que la nueva generación de estudiantes conozcan los procesos históricos de la democracia. Su visión y conocimientos sobre este tema, sirvió de estímulo para entender por qué el periodismo es clave para la institucionalidad. Aguirre Solís, durante este encuentro confirmó ser ese faro institucional del periodismo, cuyo pensamiento crítico resulta materia obligada discutir en las escuelas de comunicación en Nicaragua.



El autor es Director de la Escuela de Comunicación y Periodismo, UCC.