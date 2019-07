Manifestaciones invisibles

Bromeando-en-serio he escuchado a gente decir algo más o menos así: Desde que Daniel es Presidente, las huelgas han desaparecido, no hay tranques, paros, ni manifestaciones…



Y aunque lo que se dice es en tono positivo, siempre agregan una frase que sugiere que se debe en gran parte a que Daniel (o más bien el partido político que lidera) era quien las causaba en primer lugar.



Muchas de esas huelgas y manifestaciones eran apoyadas abiertamente por el FSLN, claro. Cualquier partidario del FSLN, orgulloso de serlo, puede atestiguar seguramente las luchas protagonizadas por ellos mismos contra el aumento al precio del transporte, privatizaciones, el no cumplimiento a la entrega del 6% del presupuesto de la República a las universidades públicas, y una lista que sigue y sigue…



Cuando uno es oposición y el partido que está en el Gobierno te sirve esas oportunidades en bandeja, no hay de otra que aprovecharlas. Y lo digo no como especialista en política (que de eso nada de nada), sino como una persona que trata de ejercitar de vez en cuando su sentido común.



Pues bien, quien diga que no hay manifestaciones, tranques, etc, les está mintiendo o es la persona más desinformada que puedan conocer. Sólo en el último mes han habido tranques cerca de San Benito, Chinandega, por mencionar algunos.



Y ya que paso cerca de la Secretaría del FSLN, también casa del Presidente de la República, les puedo asegurar que de cuando en cuando hay un grupo de manifestantes reclamando con megáfono la destitución de algún dirigente sindical, secretario político del FSLN, la mayoría de veces con música testimonial de fondo, y podría jurarlo, nunca he visto a ningún agente de la CIA entre ellos (al menos eso creo, no sé cómo andan vestidos).



Por el barrio El Recreo y la pista Suburbana, también he visto quema de llantas, y no hace rato, sino esta semana, pero esas no salen en los medios, igual que antes tampoco lo hacían.



Las protestas, eso sí, ya no son en contra del Fondo Monetario Internacional, ni contra el Banco Mundial, objetivos favoritos del FSLN en aquellos años y con quienes ahora tienen excelentes relaciones. Las protestas ahora son por los cortes de agua, problemas de recolección de basura, autoridades que abusan de su poder… es decir, la población sigue reclamando por sus derechos, ahora directamente a su partido, desde las bases.



Y por más que veo estas manifestaciones, tranques y demás, no he percibido que los partidos que ahora están en oposición tomen ventaja de las oportunidades que les sirve en bandeja este gobierno. Yo, que no disfruto tanto de las teorías conspirativas, he llegado a pensar que incluso esa oposición está jugando al cómplice. Y es que los nicaragüenses preferimos inventar algún plan elaborado de corte maquiavélico, antes que aceptar la ineficiencia y torpeza de quienes tienen o han tenido el poder en nuestro país.

