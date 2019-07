Dicen por allí

Del Miss Teen a NBN



Dicen por ahí que la presentación oficial de Miss Teen fue todo un éxito y no decimos lo contrario, menos luego de dar un giro de 180 grados al trasladarnos a la presentación oficial de las candidatas a Nuestra Belleza Nicaragua y pasar, del salón de un hotel repleto de gente, a un bar con un no tan nutrido público.



Me extraña que el organizador, el diseñador Edwin Mendieta, quien elevó de categoría al gremio de diseñadores pinoleros al quedar en segundo lugar en la competencia de trajes nacionales en Miss Universo, y una persona tan nítida y fashionista, no tenga estilo para competir. Lo ideal era no hacerlo el mismo día, para evitar ser eclipsado por la competencia de belleza adolescente, sobre todo porque NBN tiene un año de ventaja en experiencia, en comparación a Miss Teen Nicaragua.



También noté la ausencia de medios, quizás fue acertada la decisión de omitir a los colegas ya que no había un espacio donde ubicarlos para hacer fotos o vídeos, claro con flash y luces, porque la iluminación no era la adecuada; menos un área para ver el desfile y tomar notas, por lo que estaba de más quedarse al segundo bloque, para “no apreciar” la competencia de talentos. Acá entre nos, me pareció estar reviviendo algunos desaciertos ya superados del Carnaval.



A propósito, qué habrá pasado con Bráxis Álvarez, la actual NBN, quien brilló por su ausencia. En su lugar estuvo Junieth Rosales (NBN 2010), que no se lució del todo con ese vestido negro de cóctel, out totalmente, no a la altura de una belleza nicaragüense, que lejos de verse como reina, lucía como cenicienta después de la medianoche.



Hay que aprender a leer



Espero que eso conteste su pregunta, a todos aquellos que me acosaron preguntándome qué me pareció la organización de Miss Teen, antes, durante y después, sentenciándome a no escribir críticas al respecto.



Y es que dicen por ahí que a Xiomara Blandino no le pareció mi columna sobre el casting de su evento. Como dice Ricardo Arjona: “Una mentira que te haga feliz, vale más que una verdad que te amargue la vida”. El detalle aquí, es que la columna le tiraba flores como siempre --hay que aprender a leer e interpretar.



¿Periodismo mediocre?



Retomo la frase de mi colega que escribió “Odalhya bateada” refiriéndose al casting que fue a hacer la cantante y presentadora Odalhya Fernández, con quien tapizaron el facebook de comentarios burlescos, porque la artista pinolera no impresionó a Marc Anthony durante su presentación, sino que la impresionada resultó ser ella ante la presencia del artista productor de ¡Q’viva! the chosen!.. Inspirando con su reacción al presentador de espectáculos Osman Flores, quien hizo toda una parodia de “OMG Mark, te puedo saludar”; ante la molestia de Odalhya, mi colega separó amistad de trabajo. Y así debería ser siempre.



Uno de los principios de ética periodista, según un manual de estilo publicado hace ya varios años … es no hacerse amigos de la fuente y esa es una debilidad en el ejercicio del periodismo cultural y de espectáculos, ya que todos terminamos asumiendo el rol de relacionistas públicos, destacando las virtudes de nuestros famosos e ignorando sus desatinos, que son muchos, pero los manejamos bajo perfil en mesas de tertulias que se convierten en “destazaderos” del prójimo, cuando lo ideal debería ser una de cal y otra de arena. Como resultado nos ganamos un bozal, pues quien se atreva a abrir la boca se convierte en víctima de cohechos y conspiración menos mal tengo claro quiénes son mis amigos y, créanme, en mi lista no hay famosos, solo estrellas.



Y aclaro, no hay una crítica porque me haya intimidado alguna amenaza, sino porque tampoco se trata de inventar, y lo que es digno de aplausos lo aplaudimos. Con todas sus letras, la gala oficial estuvo cargada de energía y emoción uno que otro detalle, como cuando a Iván Peña al calor de la emoción se le salió un “I LOVE YOU” Juanes --momento incómodo, seguido de un instante de silencio--, pero interpretamos que elogiaba su trabajo.



Por cierto, ya sé Harry Garay que me pediste que hablara bien de tus diseños, que considero fueron muy originales, pues hacían lucir a las chicas como verdaderas rosas, solo que un tanto embarazadas… quizás hay que corregir ese detalle para evitar que opaque el trabajo realizado.



No olviden seguir escribiéndome a rcerda@elnuevodiario.com.ni y no me busquen en facebook ni en twitter.