El cuento del BlogsNI

Me disculpo de entrada. El tema de este artículo en el blog del Periodista en Pijama desentona un poco, sobre todo teniendo en cuenta que tengo algunas semanas de no escribir.



Pero bueno, así es la vida. Hoy quiero hacerles el cuento de cómo empezó mi relación con el Festival de Blogs de Nicaragua, BlogsNI. Desde el año pasado, Ronald Hill, el bloguero de Sueños del Caribe, me había instado a hacer un “inventario” de la experiencia del 1er BlogsNI que se hizo en septiembre del 2011.



Le di largas al asunto, hasta hoy, en parte porque otro bloguero, Alberto Sánchez (múltiples blogs), a quien apenas conocí en persona el jueves pasado me hizo el mismo comentario. Ya cuando varias personas te dicen lo mismo, hay que ser bastante terco para no ponerle mente. Sigo.



Todo el rollo del BlogsNI del año pasado empezó cuando Rodrigo Peñalba envió un correo en febrero de 2011 a un grupo de blogueros, entre los que estaba Norman García, Ronald, Martin Mulligan, yo y otros, contándonos que Global Voices, una organización internacional de blogueros en la que él era colaborador, lo había contactado porque estaban interesados en impulsar Festivales de Blogs en países de Latinoamérica y querían que Nicaragua se animara a hacer uno.





En el correo, Peñalba explicaba que se le hacía difícil organizarlo porque no disponía de tiempo, y quería sondear quiénes en el grupo del correo estaban dispuestos a echar adelante la idea. Varios respondimos con interés, pero no hubo un seguimiento.



Varias semanas habían pasado y la idea había quedado estancada. Sin embargo, creía de verdad que la iniciativa sonaba interesante y decidí copiar el mensaje de Peñalba y enviarlo a un grupo un poco más grande de blogueros conocidos, en el cual además los invitaba a una reunión a quienes estuvieran interesados para darle “forma” a la iniciativa.



No recuerdo con exactitud quiénes llegaron a esa primera reunión, pero en el correo estaban: Néstor Arce, Gabriela Castro, Alejandra Fonseca, Norman García, Indira Gómez, Roberto Guillén, Natalia Hernández, Ronald Hill, Mildred Largaespada, Martin Mulligan, Orlando Rizo, Rodrigo Rodríguez, Sobeyda Rodríguez.



En la reunión, comenzamos a “darle forma” a ese primer BlogsNI. Después, entre decenas de correos y múltiples reuniones, fuimos haciendo acuerdos específicos como: tema del Festival, realizar un Blog del BlogsNI que explicara de qué iba la idea, un Directorio de Blogs de Nicaragua, página en Facebook, divulgar el Hashtag #BlogsNI, hacer alianzas con medios, pedir apoyo al Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) para realizar una conferencia de prensa para convocar a más blogueras y blogueros, visita a medios, etc… dividimos responsabilidades y nos pusimos a trabajar para hacerlo.



Con el tiempo fuimos incluyendo a más blogueros. Así se unió José Manuel Matute, Luis Rivas, Anabell Zavala. Algunos participaban en los correos, en las reuniones, otros no, en dependencia de sus posibilidades o interés, eso nunca fue o ha sido tema de discusión en el grupo.



El BlogsNI de septiembre terminó, y celebramos con otros blogueros y twitteros en dos bares de Managua. Yo la verdad no conocía a muchos de los que llegaron a ese encuentro informal en el segundo bar, quizás habíamos hablado en Twitter, pero en persona era la primera vez que los veía. El Directorio cerró con 113 blogs, que al menos en mi caso, sobrepasó cualquier expectativa que tenía al inicio. Algunos de los posts pueden leerlos en estos recuentos que hicieron Natalia y Mildred.



Desde ese momento hablamos de hacer otro Festival “cuanto antes”. Sin embargo, varios meses pasaron, hasta que volvimos a plantearnos realizar el primer BlogsNI del 2012. El grupo inicial de organización creció a casi el doble, incluyendo a Doris Espinoza, Kike Alberto F. (kikeonline), Maycols Lovo, Xosé Manuel Matute, Luis Karlos Morazán, Gabriela Montiel, Alberto Sánchez, Elías Ubeda, Emilia Yang y Selene Yang.



Esta vez nos planteamos realizar no sólo el BlogsNI virtual, sino hacer un Encuentro de Blogs, como los que ya había realizado el CCEN en 2009 y 2010. Todo esto requería maneras diferentes de organización a las que habíamos probado el año pasado, experimentar en formar equipos con responsables, entre otras cosas que también les puede contar alguien más del grupo más adelante.



Y así es como, querido lector, este artículo que empezó como histórico, se volvió una excusa para contarles del 1er BlogsNI de 2012, que será en su “edición virtual” del 15 de junio al 15 de julio, con la idea de que los blogueros nicas (dentro y fuera del país, o los extranjeros que bloguean sobre Nicaragua), compartamos historias desde nuestros blogs e invitemos a otros que aún no son blogueros a hacerlo. El tema será Seguridad Ciudadana.



También nos propusimos llevar la idea de Directorio, que seguiremos teniendo, más allá y hacer un sitio donde se publiquen automáticamente las entradas de los blogs que deseen estar en esa iniciativa, algo que ya había propuesto Norman el año pasado, pero que en ese momento nos pareció complicado.



Sin embargo, este año, con el apoyo del Instituto de Informática y Comercio (ISIC), a través de Norman, montamos el sistema en un dominio que nos donó el NIC.ni: www.blogs.org.ni.



Además, como ya les dije, haremos un Encuentro de Blogs en la Universidad Centroamericana (UCA), para lo cual nos está apoyando esa universidad y Movistar. Eso lo llevaremos a cabo el sábado 30 de junio, desde las 9 de la mañana. También, como actividades paralelas, vamos a hacer unos talleres en el CCEN.



Global Voices también apoyará, publicando la convocatoria y otros artículos en su portal en Español y otros idiomas (traductores voluntarios mediante :D)



La conferencia, visitas a medios, publicación de la convocatoria está en camino. Quizás me estoy adelantando, pero como les dije al principio, el objetivo era contarles el cuento.