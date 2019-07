Dicen por allí

Ya que anduve por allí, no pude evitar notar que los zapatos de la presentadora Daniela Lacayo ya casi le hablaban, habían perdido el color y además de pálidos ya se le iban de lado





Show tipo karaoke



“Una mente desocupada es el taller de Satanás”, y ante la falta de un buen espectáculo el Día de la Madre se conjugaron varias mentes desocupadas, y aquí el resultado.



Con la excusa de un concierto de “Viva Nicaragua”, muchos hijos terminamos decidiéndonos por llevar a nuestras madres a la zona viva de Galerías Santo Domingo, mas no nos imaginamos que nos tocaría cenar al ritmo de un karaoke en vivo y monopolizado, digo porque si hubieran abierto el micrófono seguro más de un orgulloso hijo se suma al espectáculo de aficionados.



Y esto me conduce a dos preguntas ¿por qué en Nicaragua todos creemos que podemos hacer de todo sin pasar por una escuela? y ¿por qué en los medios no tienen un director artístico que haga un colador, más bien nos someten a escuchar gatos maullando?



Hago una excepción con Keyla Rodríguez, quien abrió dicho concierto, y estoy segura que tooooodos aclamamos su presencia en el escenario, pues su trayectoria es su máster y ante la falta de variedad, preferimos calidad.



No niego que los jóvenes, de quienes omitiré sus nombres, tienen buena voz y talento, pero como diamante en bruto necesitan pulirse, y para eso hay que pasar por una escuela, si ya lo hicieron ¡upssss!!! Digo porque hay que tener valor para poner en escena una versión desafinada de “Vivo por ella”, de Andrea Bocelli y Martha Sánchez, o de “Por siempre tú”, de Cristina Aguilera, que para variar es de los temas favoritos de Nohemí Chavarría, del Canal 8, quien sí tiene un talento nato y nos ha deleitado con su versión que nos puso los pelos de punta durante el concurso de karaoke de comunicadores.



Tengo unos zapatos viejos…



Ya que anduve por allí, no pude evitar notar que los zapatos de la presentadora Daniela Lacayo ya casi le hablaban, habían perdido el color y además de pálidos ya se le iban de lado. Te voy a etiquetar en páginas de shoes on line, algunos son en cuotas, digo ¡qué falta de glamour Danielita! Dice una amiga que el calzado revela información básica sobre nosotros. Ejemplo: si venís de barrio, andás en carro o qué tan nítida sos con los detalles y la higiene.



Siempre lo mismo



Pero mientras Viva la Vida anda a la caza de aficionados, en Canal 8 pasa lo contrario. Dicen por allí que Misis Francis ya es parte de la planilla de dicho medio, -sarcasmo- sino cómo explican su aparición semanal en la revista “Esta mañana”. Pero ella no es la única de los rostros que migran de canal en canal y cuando terminan la vuelta van otra vez… ya aburren los mismos artistas, no creo que seamos tan pobres de talentos. ¡En serio!.



Siento que me quedé corta, agotamos el espacio disponible. Recuerden escribirme a rcerda@elnuevodiario.com.ni