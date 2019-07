Dicen por allí

Viendo Scary Movie me invadió una duda: ¿se habrán disgustado los productores de las películas parodiadas, porque alguien de su mismo gremio se atrevió a satirizar sus grandes producciones…, ¿o solo en el país se da que la soberbia nos vuelve intolerantes a las críticas?



Lo interesante es que hemos heredado el efecto Güegüense y somos criticones natos, pero líbranos Señor si estamos del lado contrario…, nos comportamos como víctimas y asoma el llanto. Lo curioso es que lejos de estar curados y abiertos a tomar lo bueno e ignorar lo malo, todo parece apuntar a que nos hicimos hipócritas, es decir elogiamos de frente y apuñalamos por la espalda. Para ejemplificar el efecto Güegüense vamos a ponerle voces a las paredes que todo escuchan y todo filtran a través de terceros, tipo eco.



¡Trágala tierra!!!



Iniciamos con Edna Maradiaga, la presentadora “asoleada” que, dicen por ahí, tiene que cargar su maquillaje luego de una metida de pata que se apuntó recién estrenadita en la revista matutina de Vos TV, al criticar a su homóloga presentadora de Almorzando Juntas, de Canal 6: Mirna Zapata. Lo que no sabía la inocente, es que la maquillista que se tragaba sus críticas negativas, mientras ella se despachaba hermoso, es la mamá de Mirnita… OXD.



También los simples mortales



Mientras varias “divas” de la TV compiten por ser la mejor presentadora de la televisión nacional en una página en Facebook, algunos “amigos televidentes” aprovecharon el espacio para expresarle a su favorita detalles que podrían ayudarle a mejorar claro, unos se pasaron de groseros y descargaron sus complejos y frustraciones con ofensas; pero omitiendo esa parte, he aquí una muestra de qué tan criticones somos: “Muy gritona e infantil”, coinciden algunos fans de la presentadora de Canal 13, Ana Salmerón. “Muy creída”, es la percepción que tienen ciertos seguidores de Cindy Regidor. Los fans de Jahoska Álvarez quieren verla improvisando, no solo frente a un teleprompter, “eso no es ser presentadora”, dice Mariana Medina. A Blanca García, Gladys González la manda a bajar de peso; y a Valeria Sánchez, su pasado la persigue y el fantasma de “Britney me está siguiendo”, le roba protagonismo, ¡ya supérenlo! Ahora, que quede claro que no lo digo yo, con eso de que el martes es mi día doble, me duplican las llamadas, los correos y los insultos, mejor me curo en salud.



A propósito, dicen por ahí que el premio es de 7 pares de zapatos, pregunto, no hay espacio para una presentadora más, nada personal Daniela Lacayo, sobre todo porque tu llamada me dejó clara de que sos una presentadora relax, madura y abierta a las críticas, bien al estilo de la farándula mexicana ¡Qué bueno que algo de tierra azteca caló en tu actitud!.



Mensajes subliminales



¿Qué habrá querido decir Denis Dávila, dueño de la franquicia en Nicaragua, de Miss Mundo, cuando declaró que la diferencia entre la elección de embajadoras para este concurso, con el resto, está en conjugar belleza e inteligencia?



¿Acaso quiere marcar distancia del estigma “bellas, pero huecas” con el que han sido etiquetadas las misses, modelos y reinas? Si no es así, ¿por qué hacer énfasis en la diferencia entre un certamen y otro?… ¿Será un mensaje subliminal a Karen Celebertti?... ¿Quizás quiso decir que por eso Nicaragua no ha pasado de un top 10 en Miss Universo, porque invierten en bellas compitiendo con bellas?... ¡Que alguien me explique!!!



Insisto, hay que aprender a sumar



Acá otro ejemplo del efecto Güegüense: Que oso pasó Fernando Fuentes, diseñador de modas la noche de coronación de Miss Mundo por el mal cálculo de asientos en proporción con los invitados, que obligó a muchos presentes, no solo a él, a pasar la velada de pie en un reducido e incómodo espacio, luego de viajar un par de horas para atender la invitación hasta Granada… La diferencia es que a Fernando parecían darle persecución y, donde se ubicara lo levantaban, así que mejor se fue sabia decisión querido. Eso sí, los que se quedaron ya tenían inyectado el veneno del cuchicheo y no se escaparon ni los ausentes. Una de las víctimas fue el diseñador Erick Bendaña, por vestir a Darling Trujillo, la embajadora pinolera en Miss Mundo 2011 quien llegó a coronar a Lauren Lawson, con el mismo diseño que lució Berenice Quezada durante su coronación como delegada nacional en Miss Princess of the Word… este aporte inspiró nuestra nueva sección ilustrada: “In fraganti”, juzguen ustedes a quién le queda mejor.