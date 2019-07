Mujeres Brillantes

La ciencia tiene nombre de mujer. Y siempre que hablemos de ella, debemos por justicia sumarle los muchos aportes femeninos que han ayudado a engrandecerla a lo largo de la historia. Dar a conocer nombres deliberadamente olvidados por una tradición machista de considerar a las ciencias un campo dominado sólo por los hombres. Que aunque sea verdad en gran parte, ha tenido un evidente ocultamiento de los éxitos de ellas, por marginación. Pero que ahora conocemos ampliamente gracias a la revolución informatica de nuestros días. Exitos que se han dado en todos los campos, tanto de las artes como en el saber general, pero también de la ciencia. Y he aqui alguna selección, como prueba de ello.



1.- Hipatia de Alejandría (370-415).

Filósofa y maestra neoplatónica que se destacó en los campos de la aritmética y la astronomía. Dejó un canón y unas tablas astronómicas muy valiosas para esa ciencia tan cultivada en la antigüedad.



2.- Caroline Herschel (Alemania, 1750-1848). Astrónoma muy reconocida por su trabajo de catalogación estelar, descubrimiento de cometas y nebulosas. Fue la primera mujer en recibir un sueldo profesional por esos conocimientos, de parte del Rey Jorge III.



3.- Ada Lovelace (Inglaterra, 1815-1852). Científica considerada como la primera programadora de computadoras. Dedujo y previó la capacidad de éstas de ir más allá de los simples cálculos numéricos. Describió con precisión la máquina analítica de Charles Babbage antes de que ésta fuera construida.



4.- Marie Curie (Polonia, 1867-1934). Descubrió la radioactividad y sus efectos nocivos sobre el cuerpo humano. Ella no estuvo “atrás” de su esposo Pierre, ni cocinándole mientras él trabajaba duro; sino a la par cuando ambos descubrieron los elementos Radio y Polonio.



5.- Lise Meitner (Austria, 1878-1968). Física que se destacó por sus investigaciones atómicas y el descubrimiento de la fisión nuclear.



6.- Bárbara McClintock (Estados Unidos 1902-1992). Genetista que descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas.



7.- Gertrude Elion (Estados Unidos, 1918-1999). Bioquímica y farmacóloga que desarrolló gran cantidad de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades como la leucemia, la gota, la malaria y el virus del herpes, entre otros.



8.- Irene Bosch (Venezuela).





Doctora en medicina. Inventó un sistema de detección del dengue que utiliza un teléfono celular que interpreta un análisis de sangre y envía rápidamente la información a las autoridades de salud.



9.-María la Hebrea (Alejandría, Siglo I). Primera alquimista y precursora de la química. Fue una gran descubridora de la ciencia práctica al dominar técnicas de la alquimia tales como la Leucosis (blanqueo), Xantosis (amarilleo), el uso de los Oxys (ácidos), la destilación, la sublimación y el baño maría. Y aunque su origen es difuso, tuvo como testigo de su existencia a Zósimo de Panópolis.



10.- Gerty Theresa Cory (Praga, 1896-1957). Nacionalizada norteamericana. Fue profesora de investigaciones biológicas, químicas y farmacológicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Descubrió la conversión catalítica del glucógeno y estudio profundamente el metabolismo de los carbohidratos. Clave para conocer males como la diabetes.



11.- Rita Levi-Montalcini (Italia, 1909- ). Premio Nobel de Fisiología de 1986 por su valiosa investigación de los factores que hacen posible el crecimiento del tejido nervioso y de las células. Sus estudios fueron decisivos para entender los procesos patógenos, las mutaciones degenerativas y los defectos hereditarios. Fue declarada senadora vitalicia en su país, Italia.



12.- Sofía (o Sonia) Kovalevskaya (Moscú, Rusia, 1850-1891). Gran matemática rusa que hizo importantes contribuciones al análisis, las ecuaciones diferenciales y la mecánica. Fue la primera mujer editora de una revista científica en su país.



13.- María Ángeles Durán Heras (España). Licenciada en ciencias políticas y económicas de la Universidad de Madrid. Catedrática de Sociología y de Ciencias Sociales. Merecedora de una Beca Fullbright para post-grado en los Estados Unidos. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia. Ha ganado diversos reconocimientos mundiales, entre ellos uno de la Unesco. Autora de muchos libros y gran autoridad en su disciplina académica.



14.- Margaret Mead (Estados Unidos, 1901-1978). Famosísima antropóloga cultural, su libro “Sexo y Temperamento en las Sociedades Primitivas” vino a ser la piedra angular del Movimiento Femenino de los años sesenta, cuando demostró que en algunas sociedades primitivas las mujeres fueron dominantes, sin evidenciar problema alguno. Fue la fundadora del Departamento de Antropología de la Fordham University y miembro de la exclusiva Asociacion Americana para el Avance de la Ciencia.



Esto para muestra. Pero déjenme decirles algo que me sale desde muy adentro: No sé qué habría sido de Leonardo Da Vinci si no hubiera sido un gay. Si no hubiera tenido ese ingeniosísimo cerebro femenino, metido en la carrocería del hombre que fue. Y que pintó la Mona Lisa para la inmortalidad.





O de este otro genio moderno, el homosexual británico Alan Turing (en la foto), padre de la inteligencia artificial. Matemático, criptógrafo y filósofo, que también (al igual que las mujeres), fue injustamente olvidado por mucho tiempo, por haber nacido con esa natural condición. Y que si de mi parte fuera, los metería en el mismo catálogo de las mujeres. ¡Y p’al carajo mijo!



